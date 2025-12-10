Hosté Událostí, komentářů probrali jmenování šéfa ANO Andreje Babiše premiérem. Věnovali se také skládání nového kabinetu ANO, SPD a Motoristů i nominaci Filipa Turka (za Motoristy) do čela resortu životního prostředí. Ten ovšem v seznamu kandidátů absentuje ze zdravotních důvodů, budoucí koalice ale s jeho členstvím ve vládě počítá. Debatovali předseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Matěj Ondřej Havel (TOP 09), předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Papajanovský (STAN), členka výboru pro vědu, vzdělávání a sport Renáta Zajíčková (ODS), místopředseda výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO) a místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tomáš Doležal (SPD). Zástupce Motoristů pozvání do debaty odmítl. Pořadem provázel Martin Řezníček.
Ochotníci se dostali na seznam UNESCO
Výbor UNESCO zapsal hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. V tiskové zprávě o tom informovalo české ministerstvo kultury a na síti X to uvedlo také samotné UNESCO. Je to desátá položka, kterou Česko na seznamu má. Už dříve na něj byly zapsány například jízdy králů, sokolnictví či modrotisk.
Hosté Událostí, komentářů reagovali na jmenování Babiše premiérem
„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku
Olomoucký krajský soud začal projednávat jeden z prvních tuzemských případů úmrtí z předávkování fentanylem. V loňském listopadu zemřela po užití této nebezpečné drogy dvacetiletá dívka. Látku jí měl podle obžaloby podat její kamarád, kterému nyní hrozí až 18 let vězení. Fentanyl se používá v medicíně k tlumení silných bolestí, zároveň ale patří k nejnebezpečnějším drogám.
Fialova vláda v demisi se sejde ke svému poslednímu řádnému zasedání
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje pravděpodobné nominované ministry ANO, SPD a Motoristů a vlády se ujme kabinet designovaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministři mají na programu například novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, několik poslaneckých návrhů nebo novou národní očkovací strategii.
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé sobě, Pavel jmenuje v pondělí 15. prosince.
Podnikatel i politik. ČT připravila vizitku Andreje Babiše
Andrej Babiš (ANO) byl opět jmenován premiérem – po čtyřech letech v opozici. Zároveň je v 71 letech nejstarším předsedou vlády v historii Česka. Pusťte si reportáž popisující dosavadní kariéru i významné milníky v životě designovaného premiéra.
Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry
Předseda ANO Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi jméno poslance Motoristů Filipa Turka. Dočasné pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat lídr Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Ten následně řekl, že Turek není na seznamu pouze kvůli zdravotní indispozici a v pondělí jej čeká zákrok v nemocnici. Motoristé podle něj náhradu za Turka na post ministra nehledají.
Padaly teplotní rekordy, nejvíc naměřily stanice na jihu Čech
Teplotní rekordy v úterý padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než třicet let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia, informoval odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy v tuzemsku padaly druhý den v řadě.
