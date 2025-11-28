Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Republikánský americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti Truth Social napsal, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Podle agentury AFP jsou právní důsledky prezidentova prohlášení v tuto chvíli nejasné. Trump tvrdí, že jde o „přibližně 92 procent“ dokumentů s Bidenovým podpisem.
Trump bez důkazů tvrdí, že úředníci Bidenovy administrativy mohli podpis svého šéfa použitím automatického pera falšovat a podnikat významné kroky, o kterých prezident nevěděl. V této souvislosti současná hlavu státu zpochybnila i platnost milostí a dalších dokumentů.
„Veškeré dokumenty podepsané ospalým Joe Bidenem pomocí automatického pera (autopen), což je přibližně 92 procent z nich, se tímto ruší a pozbývají platnosti. Autopen nesmí být používán, pokud k tomu nedá výslovný souhlas prezident Spojených států,“ napsal současný šéf Bílého domu.