SOUHRN: Zásadní události pondělí 1. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 1. prosince 2025.
Prezident jednal s dalšími kandidáty na ministry
Prezident Petr Pavel přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten s hlavou státu diskutoval o hospodářské politice či energetice. Po něm prezident přijal kandidátku na ministryni financí Alenu Schillerovou. Rozhovor s Pavlem označila za konstruktivní. Pak na Hrad dorazil kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten s hlavou státu debatoval například o vyloučených lokalitách, důchodech či superdávce.
Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel
Pokud Filip Turek (za Motoristy) nedokáže vysvětlit všechny okolnosti, které se kolem něj dějí, není podle prezidenta Petra Pavla vhodným adeptem na ministra. Pavel to řekl před pondělním kolem konzultací s kandidáty do vlády. Kritizoval i Turkův přístup k pravidlům a zdůraznil, že ministr by měl jít veřejnosti pozitivním příkladem. Motoristé Turka nominovali do čela životního prostředí.
O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Paříži uvedl, že Rusko nevykazuje žádné známky ukončení agrese. Zelenskyj zdůraznil, že prioritami Ukrajiny v mírových jednáních je zachování suverenity a zajištění silných bezpečnostních záruk. V pondělí také jednali ministři obrany členských zemí EU o pomoci Ukrajině i vojenské připravenosti.
Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun
Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.
Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu
Správní rada Správy železnic odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Policie prověřuje zakázky firmy, podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku osmdesát milionů korun. Podle Svobody však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají
Evropský výrobce letadel Airbus přišel na další problém u letounů své nejprodávanější řady A320. Výrobní vada se týká trupových kovových panelů na omezeném počtu letounů, uvedla firma, která tak potvrdila informaci zdrojů agentury Reuters. Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely kolem deseti procent, později část ztrát smazaly. Airbus kvůli jinému problému na konci posledního listopadového týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba šesti tisíc letadel A320.
Kočky se Evropou šířily ve stopách římských legionářů, zjistil výzkum
Kočky se v Evropě domestikovaly výrazně později, než se doposud předpokládalo. Zásadní roli v jejich šíření po kontinentu hrálo římské impérium a jeho armáda. Ukázala to studie italských vědců.