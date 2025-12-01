SOUHRN: Zásadní události pondělí 1. prosince


1. 12. 2025Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 1. prosince 2025.

Prezident jednal s dalšími kandidáty na ministry

Prezident Petr Pavel přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten s hlavou státu diskutoval o hospodářské politice či energetice. Po něm prezident přijal kandidátku na ministryni financí Alenu Schillerovou. Rozhovor s Pavlem označila za konstruktivní. Pak na Hrad dorazil kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten s hlavou státu debatoval například o vyloučených lokalitách, důchodech či superdávce.

Kandidát na ministra průmyslu a obchodu
Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice
Kandidát na ministra průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček
Kandidátka na ministryni financí
Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem
Kandidátka na ministryni financí za ANO Alena Schillerová
Kandidát na ministra práce a sociálních věcí
Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem
Kandidát na ministra práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka


Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nedokáže vysvětlit všechny okolnosti, které se kolem něj dějí, není podle prezidenta Petra Pavla vhodným adeptem na ministra. Pavel to řekl před pondělním kolem konzultací s kandidáty do vlády. Kritizoval i Turkův přístup k pravidlům a zdůraznil, že ministr by měl jít veřejnosti pozitivním příkladem. Motoristé Turka nominovali do čela životního prostředí.

Více k tématu
Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel
Filip Turek (za Motoristy) ve sněmovně


O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Paříži uvedl, že Rusko nevykazuje žádné známky ukončení agrese. Zelenskyj zdůraznil, že prioritami Ukrajiny v mírových jednáních je zachování suverenity a zajištění silných bezpečnostních záruk. V pondělí také jednali ministři obrany členských zemí EU o pomoci Ukrajině i vojenské připravenosti.

VÍCE K TÉMATU
O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron v Paříži, Francie, 1. prosince 2025
Kontext
Rusové zabili v Dnipru čtyři lidi a dalších čtyřicet zranili
Následky ruského útoku na Dnipro (1. prosince 2025)


Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.

Více k tématu
Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS)


Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu

Správní rada Správy železnic odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Policie prověřuje zakázky firmy, podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku osmdesát milionů korun. Podle Svobody však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.

Více k tématu
Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na snímku z února 2024


Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají

Evropský výrobce letadel Airbus přišel na další problém u letounů své nejprodávanější řady A320. Výrobní vada se týká trupových kovových panelů na omezeném počtu letounů, uvedla firma, která tak potvrdila informaci zdrojů agentury Reuters. Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely kolem deseti procent, později část ztrát smazaly. Airbus kvůli jinému problému na konci posledního listopadového týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba šesti tisíc letadel A320.

Více k tématu
Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají
Airbus A320-214 letecké společnosti Eurowings (ilustrační foto)


Kočky se Evropou šířily ve stopách římských legionářů, zjistil výzkum

Kočky se v Evropě domestikovaly výrazně později, než se doposud předpokládalo. Zásadní roli v jejich šíření po kontinentu hrálo římské impérium a jeho armáda. Ukázala to studie italských vědců.

Více k tématu
Kočky se Evropou šířily ve stopách římských legionářů, zjistil výzkum
Kočka – ilustrační snímek
54 minut
Události ČT (1. 12. 2025)
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Umělá inteligence pomáhá silničářům s náledím

Umělá inteligence pomáhá silničářům s náledím

před 10 mminutami
Výbuchy poškodily další tanker s vazbami na Rusko

Výbuchy poškodily další tanker s vazbami na Rusko

před 17 mminutami
Srbský válečný zločinec unikl trestu útěkem na Ukrajinu, bojuje za Rusko

Srbský válečný zločinec unikl trestu útěkem na Ukrajinu, bojuje za Rusko

před 1 hhodinou
O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským

O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským

14:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Jihomoravské ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů

Jihomoravské ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů

11:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent

Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent

před 3 hhodinami
Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

14:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

11:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pondělí 1. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 1. prosince 2025.
18:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

O čem plánujeme informovat v pondělí 1. prosince

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 15 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 30. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 30. listopadu 2025.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události soboty 29. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 29. listopadu 2025.
29. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 28. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 28. listopadu 2025.
28. 11. 2025Aktualizováno28. 11. 2025

Cenu v anketě Křišťálová Lupa 2025 získal i web ČT24

Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby tuzemského internetu za rok 2025. Letos to byl jubilejní dvacátý ročník. Zvláštní cenu serveru Lupa.cz za mimořádný přínos českému internetu dostal Ján Simkanič, který stál u počátku ankety.
27. 11. 2025Aktualizováno27. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. listopadu 2025.
27. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události středy 26. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. listopadu 2025.
26. 11. 2025
Načítání...