Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání sdělil, že s hlavou státu diskutovali o hospodářské politice či energetice. Havlíček deklaroval, že vznikající vláda bude „protržně orientovaná“. Motorem růstu musí být podle kandidáta do čela resortu průmyslu a obchodu privátní sektor.
„Drželi jsme se hospodářských témat. To znamená ministerstvo průmyslu a částečně i resort dopravy,“ sdělil Havlíček s tím, že s prezidentem diskutovali také o výzkumu a vývoji. „Obecně jsme se shodli na tom, že hospodářská politika zde musí být, na rozdíl od té poslední vlády, která zde byla, řízena. To znamená, že musí mít přesah nad jednotlivými resorty,“ zdůraznil.
Profesní svazy se již dříve nechaly slyšet, že nominaci Havlíčka na post ministra průmyslu a obchodu očekávaly a už mu i představily své priority. „Karel Havlíček se dlouhodobě věnuje oblasti hospodářství a podpory podnikání, takže jeho nominace pro nás není žádným překvapením. Myslíme si, že je člověk, který díky své profesní dráze velmi dobře zná problémy, s nimiž se podnikatelé potýkají,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS).
S Havlíčkem je Svaz průmyslu a dopravy v dlouhodobém kontaktu, řekl prezident svazu Jan Rafaj. „Představili jsme mu naše priority a kam by podle zástupců zaměstnavatelů měla směřovat nová vláda. Oceňujeme, že do hospodářské strategie zapracoval mnoho našich návrhů a věříme, že budeme společně pracovat na jejich realizaci,“ doplnil Rafaj.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků bude po novém ministrovi průmyslu a obchodu požadovat mimo jiné to, aby pokračoval v tlaku na snižování byrokracie, zasadil se o obnovu programu na úvěrové záruky pro malé a střední firmy a aby podporoval start-upy a inovace. Bavit se s ním chtějí také o podmínkách avizovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb, řekl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.
„Jsme rádi, že se na ministerstvo průmyslu a obchodu vrací ministr, který velmi dobře rozumí tuzemské ekonomice ve všech souvislostech, zná vnitřní chod státní správy a je zvyklý chránit české zájmy v Bruselu,“ sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Hlavně ale přichází na ministerstvo s jasným plánem popsaným v Hospodářské strategii hnutí ANO,“ doplnil.
Pavel postupně přijímá všechny kandidáty
V pátek Pavel zahájil konzultace schůzkami s kandidáty ANO na ministry školství Robertem Plagou, zdravotnictví Adamem Vojtěchem a spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V pondělí kromě Havlíčka přišla i kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová a dorazí i nominant na post šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (oba ANO). V úterý na Hrad přijdou zbývající kandidáti ANO, kterými jsou Lubomír Metnar na vnitro a Zuzana Schwarz Bařtipánová na místní rozvoj. Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací poté uzavřou Motoristé.
Pavel má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik.
