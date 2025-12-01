Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice


Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání sdělil, že s hlavou státu diskutovali o hospodářské politice či energetice. Havlíček deklaroval, že vznikající vláda bude „protržně orientovaná“. Motorem růstu musí být podle kandidáta do čela resortu průmyslu a obchodu privátní sektor.

„Drželi jsme se hospodářských témat. To znamená ministerstvo průmyslu a částečně i resort dopravy,“ sdělil Havlíček s tím, že s prezidentem diskutovali také o výzkumu a vývoji. „Obecně jsme se shodli na tom, že hospodářská politika zde musí být, na rozdíl od té poslední vlády, která zde byla, řízena. To znamená, že musí mít přesah nad jednotlivými resorty,“ zdůraznil.

Profesní svazy se již dříve nechaly slyšet, že nominaci Havlíčka na post ministra průmyslu a obchodu očekávaly a už mu i představily své priority. „Karel Havlíček se dlouhodobě věnuje oblasti hospodářství a podpory podnikání, takže jeho nominace pro nás není žádným překvapením. Myslíme si, že je člověk, který díky své profesní dráze velmi dobře zná problémy, s nimiž se podnikatelé potýkají,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS).

S Havlíčkem je Svaz průmyslu a dopravy v dlouhodobém kontaktu, řekl prezident svazu Jan Rafaj. „Představili jsme mu naše priority a kam by podle zástupců zaměstnavatelů měla směřovat nová vláda. Oceňujeme, že do hospodářské strategie zapracoval mnoho našich návrhů a věříme, že budeme společně pracovat na jejich realizaci,“ doplnil Rafaj.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků bude po novém ministrovi průmyslu a obchodu požadovat mimo jiné to, aby pokračoval v tlaku na snižování byrokracie, zasadil se o obnovu programu na úvěrové záruky pro malé a střední firmy a aby podporoval start-upy a inovace. Bavit se s ním chtějí také o podmínkách avizovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb, řekl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.

„Jsme rádi, že se na ministerstvo průmyslu a obchodu vrací ministr, který velmi dobře rozumí tuzemské ekonomice ve všech souvislostech, zná vnitřní chod státní správy a je zvyklý chránit české zájmy v Bruselu,“ sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Hlavně ale přichází na ministerstvo s jasným plánem popsaným v Hospodářské strategii hnutí ANO,“ doplnil.

Pavel postupně přijímá všechny kandidáty

V pátek Pavel zahájil konzultace schůzkami s kandidáty ANO na ministry školství Robertem Plagou, zdravotnictví Adamem Vojtěchem a spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V pondělí kromě Havlíčka přišla i kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová a dorazí i nominant na post šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (oba ANO). V úterý na Hrad přijdou zbývající kandidáti ANO, kterými jsou Lubomír Metnar na vnitro a Zuzana Schwarz Bařtipánová na místní rozvoj. Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací poté uzavřou Motoristé.

Pavel má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.

SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání sdělil, že s hlavou státu diskutovali o hospodářské politice či energetice. Havlíček deklaroval, že vznikající vláda bude „protržně orientovaná". Motorem růstu musí být podle kandidáta do čela resortu průmyslu a obchodu privátní sektor.
Správní rada Správy železnic odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Policie prověřuje zakázky firmy, podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku osmdesát milionů korun. Podle Svobody však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Po nominantovi na post ministra průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi na Pražský hrad dorazila také kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová. Později by měla hlava státu přijmout také nominanta na šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleše Juchelku.
Pokud Filip Turek (za Motoristy) nedokáže vysvětlit všechny okolnosti, které se kolem něj dějí, není podle prezidenta Petra Pavla vhodným adeptem na ministra. Pavel to řekl před pondělním kolem konzultací s kandidáty do vlády. Kritizoval i Turkův přístup k pravidlům a zdůraznil, že ministr by měl jít veřejnosti pozitivním příkladem. Motoristé Turka nominovali do čela životního prostředí.
Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích do vznikající vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích Motoristů na ministerstva zahraničí a životního prostředí. Diplomacii by měl nově vést předseda strany Petr Macinka, původně však Motoristé počítali na tento post se svým čestným prezidentem Filipem Turkem. Politici si však v týdnu své nominace prohodili. Pořad se věnoval také potenciálnímu střetu zájmů šéfa hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše nebo navrženému mírovému plánu pro Ukrajinu, který bez spolupráce s Kyjevem připravily Spojené státy. Pozvání přijali advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, sociolog Ivan Gabal, spisovatelka, manažerka a někdejší politička Adriana Krnáčová, projektová manažerka iniciativy Díky, že můžem Dorotea Mejstříková a komentátor webu Lidovky.cz Martin Zvěřina. Diskuzí provázel Lukáš Dolanský.
Začíná meteorologická zima. V týdnu bude zataženo

Nebe bude v Česku do konce týdne převážně zatažené, meteorologové čekají také mlhy. Srážek bude málo. V noci může mrznout, přes den teploty nepřesáhnou sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Civilní služba umožňovala vyhnout se vojně

Na podzim roku 1990 začalo přibývat mladých mužů, kteří před nástupem do armády upřednostňovali delší civilní službu. Odmítnout vojnu z náboženských nebo morálních důvodů jim umožnil zákon z března téhož roku. Mladíci tak mohli písemně prohlásit, že jim to brání vzít do rukou zbraň. Vhodná místa pro tisíce mužů se hledala narychlo a obtížně. Nejvíc jich nakonec nastoupilo do zdravotnictví a sociální péče.
Kladno postaví vlastní zdroj tepla, chystá se na zavření elektrárny

Město Kladno musí velmi rychle vybudovat nový zdroj tepla. V současné době ho zásobuje teplem tamní elektrárna, kterou však kvůli ztrátovosti společnost Sev.en zavře. Kladno tak začalo připravovat stavbu nové teplárny, zatím se ale do země nekoplo. Primátor je přesvědčený že se vše stihne. „Jdeme vlastní cestou, stavíme náš zdroj, který bude hotový do roka a půl, maximálně do dvou let. A tím zabezpečíme teplo za přijatelné ceny,“ slibuje primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). I kdyby se výstavba zpozdila, obyvatelé bez tepla nezůstanou. Dodávky by zajistil stát – třeba tím, že by do teplárny přivedl nového nouzového provozovatele.
