Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Po nominantovi na post ministra průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi na Pražský hrad dorazila dopoledne také kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová. Ta debatu s prezidentem označila za konstruktivní. Pavlovi, který byl podle ní dobře připraven, Schillerová odpovídala na otázky. „Mám z toho velmi dobrý pocit,“ shrnula.
„Myslím, že jsme si ve spoustě věcí porozuměli,“ sdělila Schillerová, která více než půlhodinové jednání označila za věcné a příjemné. „Nebylo to o tom, že by měl (prezident) výhrady nebo mě nějakým způsobem konfrontoval. Prostě se ptal, byl připraven a u spousty věcí mi řekl, jak je vnímá,“ popsala Schillerová, která byla na ministerstvu financí v minulosti náměstkyní a později resort i vedla.
Rozhovor se podle Schillerové točil kolem veřejných financí, příjmové strany rozpočtu či víceletého finančního rámce, který se na úrovni EU začne vyjednávat v prosinci. „Stanu-li se příští ministryní financí, budu dbát na to, abychom měli opět transparentní rozpočet, abychom věděli přesně, jak na tom jsme. Odmítám jakékoliv rozpočtové kličky,“ zdůraznila. ANO hodnotilo jako netransparentní řadu postupů ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury (ODS).
S Pavlem se Schillerová shodla také na důležitosti investic. „Podrobně jsem prezidenta informovala o svých plánech na příjmové straně rozpočtu, které by se týkaly boje s šedou ekonomikou. To je moje dlouhodobé téma. Není to jen elektronická evidence tržeb, ale bavili jsme se, že bych chtěla zavést kobru proti boji s prací načerno,“ upřesnila.
Programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů počítá se zavedením takzvané Digitální daňové kobry, která má s využitím pokročilých analytických nástrojů a umělé inteligence odhalit fiktivní obchody a nezákonné daňové optimalizace.
Analytik očekává, že Schillerová podpoří hlubší schodky
Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala Schillerová zřejmě podpoří hlubší schodky státního rozpočtu. „U ní převládá krátkodobý pohled na ekonomiku, veřejné finance a vládní dluh. Dívá se, myslím, na horizont, který je kratší než konec tohoto funkčního období,“ míní.
Podle Dohnala bude Schillerová podporovat politické kroky, které sníží státní příjmy. „Čekám podporu námětů na snížení daní, které přináší (Karel) Havlíček a (pravděpodobný premiér Andrej) Babiš (ANO),“ sdělil expert. Pokles příjmů se podle něj nepodaří nahradit znovuzavedením elektronické evidence tržeb (EET), které ANO před volbami slibovalo. „EET přinese, myslím, maximálně deset miliard korun, protože relativní velikost šedé ekonomiky je nyní výrazně nižší než při zavádění EET v 2015,“ poznamenal.
Na výdajové straně rozpočtu Dohnal od Schillerové úspory nečeká. Naopak předpokládá vyšší náklady s ohledem na předvolební plány ANO na zastavení růstu věku odchodu do důchodu, vyšší slevy na jízdném pro studenty a důchodce nebo zestátnění energetické společnosti ČEZ.
Tři kandidáty už Pavel přijal v pátek
V pátek Pavel zahájil konzultace schůzkami s kandidáty ANO na ministry školství Robertem Plagou, zdravotnictví Adamem Vojtěchem a spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V pondělí kromě Schillerové dorazili i kandidát na ministra průmyslu a obchodu Havlíček a nominant na post šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). V úterý na Hrad přijdou zbývající kandidáti ANO, kterými jsou Lubomír Metnar na vnitro a Zuzana Schwarz Bařtipánová na místní rozvoj. Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací poté uzavřou Motoristé.
Pavel má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy exšéf Českých drah Ivan Bednárik.
