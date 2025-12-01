Pavel na Hradě přijal kandidáta na ministra práce Juchelku

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako poslední na Pražský hrad dorazil kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Před ním již hlava státu přijala nominanta na šéfa resortu průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a nominantku do čela resortu financí Alenu Schillerovou.
„Aleš Juchelka říkal, že očekává, že se debata povede především o důchodech a důchodové reformě,“ sdělil v pondělí ráno redaktor ČT Ondřej Pražák.
Podle politologa Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Matyáše Strnada bude případný úspěch Juchelky v čele resortu práce a sociálních věcí záviset na schopnosti navázat odborný dialog s expertní sférou a sociálními partnery.
V pátek Pavel zahájil konzultace schůzkami s kandidáty ANO na ministry školství Robertem Plagou, zdravotnictví Adamem Vojtěchem a spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V úterý na Hrad dorazí zbývající kandidáti ANO, kterými jsou Lubomír Metnar na vnitro a Zuzana Schwarz Bařtipánová na místní rozvoj. Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací poté uzavřou Motoristé.
Pavel má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik.
