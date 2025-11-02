Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

40 minut
Sliby pro přítomnost na úkor budoucnosti, označil znovuzvolený poslanec Vojtěch Munzar (ODS) programové prohlášení ANO, SPD a Motoristů v Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou. Také zkritizoval, že plánované kroky hnutí ANO oddálí Česko od udržitelných důchodů. To znovuzvolený poslanec Aleš Juchelka (ANO) odmítl a sdělil, že je spokojený s tím, že celé programové prohlášení je protkané „prorodinnou politikou“. Dodal, že díky tomu, že se stranám povedlo domluvit i na pragmatickém programu, bylo jednání rychlé. Juchelka také připustil, že dostal nabídku na ministerský post.