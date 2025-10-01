Změnila se podoba dávek, čtyři příspěvky se spojují do jednoho. Konkrétně tak příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení nahrazuje od 1. října takzvaná superdávka. Pomoc se má podle resortu práce lépe zacílit a díky přísnějšímu posuzování vyřadit ze systému lidi s vysokými příjmy. Web ČT24 připravil odpovědi na základní otázky, které se k této státní sociální pomoci vážou.
PŘEHLEDNĚ: Jak žádat o superdávku?
Pobírám některou ze současných dávek, tedy přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Co se pro mě mění?
Pokud nyní pobírám některou ze současných dávek a pomoc dál potřebuji, musím od 1. října do 31. prosince podat žádost o superdávku. Pokud včas podám žádost o superdávku, budou mi chodit po dobu celého řízení dávky ve výši nároku za září letošního roku. Od 1. října už není možné požádat o původní dávky. Pokud tedy nepodám žádost o superdávku, nárok na původní dávky zanikne s koncem roku.
Kdy se dozvím, zda mám na superdávku nárok?
Rozhodnutí obdržím v průběhu takzvaného přechodného období, nejpozději pak do konce dubna příštího roku. Rozhodnutí dostanu poštou, do datové schránky či do Klientské zóny Jenda. Pokud úřady přiznají nárok, první vyplacení superdávky bude následovat v květnu příštího roku za duben. Po sečtení všech složek, které je u žadatele možné uplatnit, se vypočítá konečná výše superdávky.
Žádnou dávku jsem nepobíral, ale nyní pomoc od státu potřebuji. Jaký je postup?
Pokud jsem dosud nepobíral žádnou dávku a pomoc potřebuji, je nutné od 1. října podat žádost o superdávku. Při podání do konce roku bude tato žádost vyřízena během 90 dnů. Od nového roku by doba zpracování měla být třicetidenní. Po uplynutí správního řízení a přiznání nároku bude klientům pravidelně vyplácena dávka státní sociální pomoci.
Jak lze o superdávku požádat?
Žádost je možné vyřídit on-line prostřednictvím Klientské zóny Jenda či osobně na kterékoliv pobočce Úřadu práce. Pokud to daná pobočka nabízí, lze si zarezervovat termín. Podat žádost může kterýkoliv zletilý člen dotčené domácnosti.
Co budu muset dokládat?
Nárok mají mít lidé, kteří se podle resortu nevyhýbají práci, projdou majetkovým testem nebo patří mezi takzvané zranitelné osoby, jako třeba důchodci. Při osobní návštěvě úřadu je nutný doklad totožnosti, souhlasy zletilých členů domácnosti s pokračováním řízení nebo čestné prohlášení ohledně příjmů a vlastnictví. Detaily ohledně všech potřebných dokumentů jsou vypsané zde. Některé údaje ohledně příjmů nebo nákladů na bydlení získají úřady automaticky na základě předloženého IČO nebo čísla odběrného místa elektřiny a plynu (EAN nebo EIC).
Za jakou dobu dokládám údaje?
Nově se jedná o poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém si o superdávku žádám, zatímco doposud to byla kalendářní čtvrtletí. Pokud podám žádost například v listopadu, dokládám za srpen, září a říjen.
Co když se ocitnu v krizové situaci a nemohou ji finančně zvládnout vlastními silami?
V takových případech můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.