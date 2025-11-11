Poslanci zahájí druhou schůzi sněmovny

Ve 14 hodin začne druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Poslanci se mají například opět věnovat vnitřním záležitostem, mezi něž patří stanovení zasedacího pořádku či ustavení výborů. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi volné.
Dále je na pořadu schůze ustavení výborů Poslanecké sněmovny a také stálých komisí včetně počtu členů a způsobu jejich ustavení či volby, uvádí se na stránce sněmovny. „Jde například o sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, pro kontrolu použití odposlechu či pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, Národního bezpečnostního úřadu nebo Vojenského zpravodajství.“
Poslanci by měli také projednat návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích do meziparlamentních organizací či potvrdit předsedy jednotlivých výborů.
V pátek mají poslanci volit zbývající dva místopředsedy. Kandidát občanských demokratů Jan Skopeček a Pirátka Olga Richterová ve volbě místopředsedů minulý týden neuspěli. Zúčastní se pátečního druhého kola.