Poslanci zahájí druhou schůzi sněmovny


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ve 14 hodin začne druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Poslanci se mají například opět věnovat vnitřním záležitostem, mezi něž patří stanovení zasedacího pořádku či ustavení výborů. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi volné.

Dále je na pořadu schůze ustavení výborů Poslanecké sněmovny a také stálých komisí včetně počtu členů a způsobu jejich ustavení či volby, uvádí se na stránce sněmovny. „Jde například o sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, pro kontrolu použití odposlechu či pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, Národního bezpečnostního úřadu nebo Vojenského zpravodajství.“

Poslanci by měli také projednat návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích do meziparlamentních organizací či potvrdit předsedy jednotlivých výborů.

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

V pátek mají poslanci volit zbývající dva místopředsedy. Kandidát občanských demokratů Jan Skopeček a Pirátka Olga Richterová ve volbě místopředsedů minulý týden neuspěli. Zúčastní se pátečního druhého kola.

Výběr redakce

Poslanci zahájí druhou schůzi sněmovny

Poslanci zahájí druhou schůzi sněmovny

před 5 mminutami
V sídle ŘSD zasahuje policie

V sídle ŘSD zasahuje policie

09:17Aktualizovánopřed 26 mminutami
V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček

V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček

08:17Aktualizovánopřed 38 mminutami
Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

07:35Aktualizovánopřed 49 mminutami
Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

před 59 mminutami
„Jako ruská ruleta.“ Štáb ČT zmapoval život v Chersonu

„Jako ruská ruleta.“ Štáb ČT zmapoval život v Chersonu

před 1 hhodinou
V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

07:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hasiči zlikvidovali požár střechy školy ve Zlíně

Hasiči zlikvidovali požár střechy školy ve Zlíně

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Poslanci zahájí druhou schůzi sněmovny

Ve 14 hodin začne druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Poslanci se mají například opět věnovat vnitřním záležitostem, mezi něž patří stanovení zasedacího pořádku či ustavení výborů. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi volné.
před 5 mminutami

V sídle ŘSD zasahuje policie

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově od úterního rána zasahuje policie. Potvrdil to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Policisté si podle něj vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou se jedná, nesdělil. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení. Dozor nad případem má Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, dodal. Podle serveru iROZHLAS policisté zasahují také v budově ŘSD v Hradci Králové.
09:17Aktualizovánopřed 26 mminutami

V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček

Lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se v úterý před začátkem jednání sněmovny sešli ke koaličnímu jednání. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání řekl, že hlavním tématem byl státní rozpočet na příští rok, jehož opětovné zaslání požadují po vládě v demisi Petra Fialy (ODS). „Sjednocovali jsme si jednotlivá čísla, informace, které máme z resortů,“ dodal.
08:17Aktualizovánopřed 38 mminutami

Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

Hasiči od noci zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. V 8:06 ho lokalizovali. Platí třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na zásahu se podílí přes dvacet jednotek. U požáru jsou záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika provozovatele skládky, informoval mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Města a obce v okolí informovaly občany, aby omezili větrání.
07:35Aktualizovánopřed 49 mminutami

Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.
před 59 mminutami

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily to laboratorní testy. Novinářům to v úterý ráno řekl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 tisíc mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.
07:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kdy oznámit řešení Babišova střetu zájmů, se přeli politici v Událostech, komentářích

„Pokud ctíme zákon, tak jmenovaný premiér vyřeší svoji pozici do třiceti dnů od jmenování,“ uvedl ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Vše ostatní jsou dle něj zbytečné spekulace. Podle člena sněmovního mandátového a imunitního výboru Radka Kotena (SPD) je lhůta 30 dní „tak akorát na to, aby nastávající premiér vyřešil svůj střet zájmů“. Veřejnost se dle něj dozví, jakým způsobem. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob se domnívá, že by poslanci i veřejnost měli vědět, jakým způsobem bude Babiš „opravdu velký problém“ řešit. Místopředsedkyně pirátského poslaneckého klubu Kateřina Stojanová je přesvědčena, že u premiéra je veřejným zájmem, aby bylo občanům jasné, jak se ze střetu zájmů dostane. Diskusí provázela Barbora Kroužková.
před 2 hhodinami

Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány

Svět si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Lidé po celé České republice ho uctí pietními setkáními, koncerty a doprovodnými akcemi. Připnutím květu vlčího máku na oděv vyjadřují úctu těm, kteří sloužili, a zároveň podporují žijící veterány. Mezi těmi, kteří si tento symbol hrdinství připínají, je i plukovník Alois Matýzka, veterán z Afghánistánu. „Být vojákem je služba, ne zaměstnání,“ říká.
před 4 hhodinami
Načítání...