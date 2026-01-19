Vláda na zasedání probere změny ve správní radě VZP či zálohy na PET lahve

V pondělí zasedne vláda. Na jednání probere třeba návrh bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) na zavedení zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Debatovat bude také o obměně správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), podle zveřejněného programu se bude zabývat také například zákonem o ekodesignu výrobků, který má zajistit, že výrobky nabízené na českém trhu budou v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Před vládním jednáním zasedne jako obvykle koaliční rada.
Návrh Hladíka a dalších dvou poslanců na zálohování PET lahví kabinet pravděpodobně odmítne. Hlavním argumentem pro záporné stanovisko kabinetu má být fakt, že zálohování není v souladu s představou vlády vyjádřenou v programovém prohlášení. Podle předkladatelů má zavedení záloh snížit objem odpadu a zvýšit míru recyklace. Novela počítá také s poplatky za reklamní letáky.
Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by měli ve správní radě VZP skončit dosavadní místopředseda Miroslav Kalousek (dříve TOP 09), senátoři Ondřej Šimetka (ODS) a Karel Zitterbart (za KDU-ČSL) či poslanec Jan Skopeček (ODS). Nově v radě budou náměstci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Karla Maříková (SPD) nebo Ladislav Švec. Složení orgánů pojišťoven se obměňuje po volbách pravidelně.
Zasedání kabinetu bude na úřadu vlády jako obvykle předcházet zhruba dvouhodinové koaliční jednání lídrů ANO, SPD a Motoristů. Zabývat by se mohli mimo jiné údajnou nabídkou prezidenta Petra Pavla, že Česko poskytne několik menších letounů pro obranu proti dronům Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli uvedl, že Pavel tuto nabídku s vládou nekonzultoval, čímž „způsobil problémy“. Pavel ale řekl, že zájem koupit letouny vzešel z ukrajinské strany.
