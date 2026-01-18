Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček


Vláda dál počítá s výkupem akcií ČEZu, proces bude trvat rok a půl až dva. V rozhovoru pro Týden v politice to uvedl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Přesný postup ministr průmyslu a obchodu nekomentoval – s ohledem na to, že jde o cenotvorné informace. Přípravné kroky by ale podle něj mohly začít v následujících měsících.

Stát drží v ČEZu prostřednictvím resortu financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením jejich podílu by se stát stal stoprocentním majitelem. Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ.

„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat. Je to věc, ze které nechceme uhnout, je to věc, kterou zvládneme,“ řekl ČT Havlíček. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. „Je to proces na rok a půl až dva. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil.

Obavy ze spekulací

O konkrétních krocích bude vláda podle Havlíčka informovat později. Detaily nechce zveřejňovat proto, že by takové informace mohly ovlivnit cenu akcií na burze a vést ke spekulacím.

Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ
Jaderná elektrárna Temelín

Na dotaz, jaké náklady si zestátnění vyžádá a zda se pohybují kolem dříve zmiňovaných 250 miliard korun, ministr řekl, že se celková cena bude odvíjet od ceny akcií v té době. „Máme připravený takový model, který nebude zatěžovat nějakým zásadním způsobem ani státní rozpočet, ani společnost ČEZ,“ uvedl.

Havlíček také řekl, že vláda počítá s výměnou členů dozorčí rady ČEZu. Neupřesnil, kdo by měl skončit nebo koho bude vláda v radě chtít.

Minoritní akcionáři ČEZu podali žalobu na stát kvůli windfall tax
Ilustrační foto

