MMF schválil úvěrový program pro Ukrajinu za více než osm miliard dolarů

Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) v noci na pátek schválila čtyřletý úvěrový program pro Ukrajinu ve výši 8,1 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 167 miliard korun). Celkem 1,5 miliardy dolarů z této částky bude vyplaceno okamžitě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na oznámení MMF.
MMF uvedl, že nová dohoda o takzvané rozšířené úvěrové facilitě (EFF) pro Ukrajinu poslouží jako základ při obstarávání velkého mezinárodního podpůrného balíku ve výši 136,5 miliardy dolarů pro válkou zmítanou zemi. Ukrajina si tento týden připomněla čtvrté výročí otevřené ruské invaze.
Nový úvěrový program nahrazuje EFF za 15,6 miliardy dolarů, která byla Ukrajině schválena v březnu 2023. Smyslem nově dohodnutého programu je pomoci Kyjevu udržovat makroekonomickou stabilitu a posílit veřejné finance v době, kdy státní rozpočet nadále zatěžuje ruská válka na Ukrajině. Napadená země je nadále silně závislá na finanční pomoci západních partnerů, aby mohla financovat obranu, udržet v chodu ekonomiku a vyplácet mzdy a penze.
Výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová doplnila, že úvěr vyřeší problém platební bilance Ukrajiny a „obnoví její střednědobou externí životaschopnost“. Zároveň podle ní posílí vyhlídky na obnovu a růst po skončení války a pomůže Ukrajině usnadnit kroky na cestě do Evropské unie.
„Ukrajina a její lid už přes čtyři roky čelí s pozoruhodnou odolností dlouhé a ničivé válce,“ uvedla šéfka MMF. Ocenila přitom úsilí ukrajinských orgánů o udržení celkové makroekonomické a finanční stability, zvýšení domácích příjmů a prosazení některých zásadních reforem.
Ukrajinští představitelé jsou podle Georgievové odhodláni „odstraňovat dlouhodobé překážky růstu“ – mimo jiné trvalým úsilím v boji proti korupci, potíráním daňových úniků, reformou energetických trhů a posílením infrastruktury finančních trhů. V případě úspěchu mírových jednání bude úvěrový program okamžitě náležitě upraven, uzavřela Georgievová.
V posledních měsících se ekonomická situace Ukrajiny zhoršila. Intenzivní ruské vzdušné útoky záměrně poškozují energetický systém a infrastrukturu. Miliony lidí tak v mrazivých zimních teplotách přišly o elektřinu, teplo a vodu.