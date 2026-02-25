Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci na podporu Ukrajiny, píší agentury

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, ve které vyjádřilo podporu Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi. Napsaly to v noci na středu agentury Reuters a AFP. OSN tak učinilo na svém mimořádném zasedání v úterý – tedy v den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Pro usnesení hlasovali zástupci 107 zemí, proti jich bylo 12 a dalších 51 se zdrželo. Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy, reprezentované zástupkyní velvyslance USA při OSN Tammy Bruceovou.
Rezoluce, která není právně závazná, ale má politickou váhu, byla vnímána jako test solidarity s Ukrajinou při čtvrtém výročí ruské invaze, píše Reuters a připomněl, že Valné shromáždění OSN podpořilo Ukrajinu opakovaně už v minulosti.
Usnesení vyjadřuje podporu ukrajinské suverenitě i jejím mezinárodně uznaným hranicím, vyjadřuje znepokojení nad intenzivnějšími ruskými útoky na ukrajinské civilisty a energetickou infrastrukturu a vyzývá k okamžitému příměří i spravedlivému a trvalému míru.
Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy. Podle zástupkyně velvyslance USA při OSN Tammy Bruceové USA uvítaly výzvu k okamžitému příměří, ale usnesení podle nich obsahuje formulace, které by mohly odvádět pozornost od současných mírových jednání, píší agentury. Zmíněné formulace Bruceová nejmenovala, napsala AFP.
Pro schválení rezoluce hlasovala Ukrajina a mimo jiné také většina evropských zemí, mezi nimi Česko a Slovensko, jak vyplývá ze sdělení OSN na síti X.
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na zasedání Valného shromáždění OSN vyzval Rusko k ukončení války, v závěru svého projevu poděkoval Ukrajině za předložení rezoluce a uvedl, že Česká republika ji v hlasování podpoří.
