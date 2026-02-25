Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci na podporu Ukrajiny, píší agentury


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, ve které vyjádřilo podporu Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi. Napsaly to v noci na středu agentury Reuters a AFP. OSN tak učinilo na svém mimořádném zasedání v úterý – tedy v den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Pro usnesení hlasovali zástupci 107 zemí, proti jich bylo 12 a dalších 51 se zdrželo. Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy, reprezentované zástupkyní velvyslance USA při OSN Tammy Bruceovou.

Rezoluce, která není právně závazná, ale má politickou váhu, byla vnímána jako test solidarity s Ukrajinou při čtvrtém výročí ruské invaze, píše Reuters a připomněl, že Valné shromáždění OSN podpořilo Ukrajinu opakovaně už v minulosti.

Usnesení vyjadřuje podporu ukrajinské suverenitě i jejím mezinárodně uznaným hranicím, vyjadřuje znepokojení nad intenzivnějšími ruskými útoky na ukrajinské civilisty a energetickou infrastrukturu a vyzývá k okamžitému příměří i spravedlivému a trvalému míru.

Děláme maximum pro ukončení války, řekl k výročí velké ruské invaze Zelenskyj
Modlitba za mír uvnitř katedrály sv. Sofie při čtvrtém výročí plnohodnotné invaze Ruska do Kyjeva

Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy. Podle zástupkyně velvyslance USA při OSN Tammy Bruceové USA uvítaly výzvu k okamžitému příměří, ale usnesení podle nich obsahuje formulace, které by mohly odvádět pozornost od současných mírových jednání, píší agentury. Zmíněné formulace Bruceová nejmenovala, napsala AFP.

Pro schválení rezoluce hlasovala Ukrajina a mimo jiné také většina evropských zemí, mezi nimi Česko a Slovensko, jak vyplývá ze sdělení OSN na síti X.

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na zasedání Valného shromáždění OSN vyzval Rusko k ukončení války, v závěru svého projevu poděkoval Ukrajině za předložení rezoluce a uvedl, že Česká republika ji v hlasování podpoří.

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)
Načítání...

Výběr redakce

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

před 3 hhodinami
Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

před 5 hhodinami
Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci na podporu Ukrajiny, píší agentury

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, ve které vyjádřilo podporu Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi. Napsaly to v noci na středu agentury Reuters a AFP. OSN tak učinilo na svém mimořádném zasedání v úterý – tedy v den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Pro usnesení hlasovali zástupci 107 zemí, proti jich bylo 12 a dalších 51 se zdrželo. Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy, reprezentované zástupkyní velvyslance USA při OSN Tammy Bruceovou.
před 17 mminutami

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný, řekl v úterý český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) k situaci na Ukrajině. Vyzval přitom Rusko, aby válku zastavilo a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti. Ukrajina a její spojenci si připomínají čtvrté výročí plnohodnotné ruské invaze. Pokračující agresi na Ukrajině se věnuje i mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Islámský revoluční soud v Íránu vynesl rozsudek smrti nad íránským občanem obviněným z „nepřátelství vůči bohu“. V případě vykonání rozsudku půjde o první takový případ související s celostátními protirežimními protesty, které v Íránu vypukly na konci loňského roku. Dosud si vyžádaly tisíce obětí. S odvoláním na zdroj blízký rodině obviněného to uvedla agentura Reuters. Obvinění přichází v době, kdy na některých univerzitách studenti od soboty začali znovu demonstrovat.
před 3 hhodinami

VideoMexické úřady se snaží obnovit pořádek v turistických oblastech

Mexické úřady vyslaly další dva tisíce vojáků do státu Jalisco na západním pobřeží země. V neděli tam vypukly násilnosti po zabití jednoho z předních drogových bossů. V turistické oblasti, kde se bude odehrávat i část mistrovství světa ve fotbale, se úřady snaží obnovit pořádek. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ujišťuje, že na šampionátu bude bezpečnost zaručena. Právě celostátní jednotky, které provádějí v městech osobní prohlídky, provedly zásah proti drogovému kartelu – podle prezidentky bez jakékoliv přímé americké účasti. Sheinbaumová nicméně připustila, že s nimi Američané předtím sdíleli zpravodajské informace.
před 5 hhodinami

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konaly akce připomínající začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost Česka, Ukrajiny a celé Evropy byly tématy veřejného slyšení v Senátu, ze kterého se členové vlády Andreje Babiše (ANO) omluvili, zatímco prezident Petr Pavel dorazil. Zajištění bezpečnosti je odpovědností nás všech, řekl Pavel v horní komoře. Prezident se odpoledne sešel na Hradě s podporovateli napadené země.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konflikt je pak válkou o svobodu. V den čtvrtého výročí velké ruské invaze to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, který se účastnil ceremonie v sídle Severoatlantické aliance. Podle Rutteho je další pomoc Kyjevu zcela zásadní. Výročí si připomněli také europoslanci. Řada z nich kritizovala Maďarsko a Slovensko za jejich přístup k válce.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoUkrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu, zdůraznil Kopečný

V den čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu byl hostem Interview ČT24 moderovaného Barborou Kroužkovou bezpečnostní expert a bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Ten řekl, že ukrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu. „První tři roky to byla společná role Evropy a Spojených států a pak se od toho USA odklonily. Teď už je to jen o Evropě a ta v tom obstává. Ne díky českým financím, ale i díky české muniční iniciativě. Díky evropským státům, především severní a západní Evropy, které velké části svého rozpočtu (…) dedikují tomu, aby byl v Evropě mír a aby Ukrajina přežila,“ zdůraznil Kopečný, který v pořadu hovořil mimo jiné také o ruské ekonomice, o tom, co by mohlo invazní armádu zastavit či jak dlouho podle něj ještě bude konflikt na Ukrajině trvat.
před 6 hhodinami

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

Ukrajina, jejíž elektrárny značně poškodilo ruské bombardování, nadále pokračuje v dovozu elektřiny ze sousedních zemí, včetně Slovenska, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na společnost Ukrenerho, která je provozovatelem přenosové soustavy. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) v pondělí prohlásil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Opoziční strana Sloboda a Solidarita (SaS) oznámila, že na Fica kvůli rozhodnutí podá trestní oznámení.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...