Jednání USA a Íránu přinesla podle Ománu pokrok a budou brzy pokračovat

Čtvrteční nepřímá jednání Íránu a Spojených států o jaderném programu Teheránu v Ženevě přinesla pokrok. Budou po domácích konzultacích brzy pokračovat, oznámilo podle agentury Reuters ománské ministerstvo zahraničí, které schůzku zprostředkovalo. To rovněž podle agentury AFP sdělilo, že se v příštím týdnu uskuteční ve Vídni technické diskuze mezi USA a Íránem.
„Završili jsme den po významném pokroku v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem,“ citovala AFP ománského ministra zahraničí Badra Busajdího s tím, že diskuze na technické úrovni se příští týden budou konat ve Vídni.
Zatímco Busajdí hovořil o pokroku, portál Axios s odvoláním na své zdroje naopak napsal, že americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem byla s postojem Íránců po ranních jednáních zklamána. USA ale zatím oficiální prohlášení neučinily.
Strany se nemohou shodnout ani na tématech k jednání
USA požadují úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení íránského balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán ale trvá na tom, aby se rozhovory týkaly jen jaderných otázek. Zdůrazňuje rovněž, že jeho nukleární program je výhradně mírový.
Trump opakovaně vyhrožuje útokem na Írán, což by podle zemí Blízkého východu mohlo vyústit v novou regionální válku. USA však zatím nevyjasnily přesný smysl případné vojenské akce. Pokud je záměrem donutit Írán k ústupkům v jaderných jednáních, není jasné, zda by omezené údery dosáhly požadovaného efektu, píší média. Pokud je cílem svržení íránského vedení, znamenalo by to pro USA pravděpodobně rozsáhlou a vleklou vojenskou kampaň.
Írán již varoval, že v případě amerického úderu bude považovat všechny americké vojenské základny na Blízkém východě za legitimní cíle, což přímo ohrožuje desítky tisíc amerických vojáků v této oblasti.
USA přesunují do oblasti stíhačky F-22 a největší letadlovou loď
Z Kréty odplula americká letadlová loď USS Gerald Ford, což je největší plavidlo tohoto druhu v americkém vojenském námořnictvu i na celém světě, uvedly tiskové agentury. Spojené státy vysílají letadlovou loď do regionu Blízkého východu v rámci tlaku na Írán. Podle zdroje agentur Reuters a AP Spojené státy nechaly také vyslat do Izraele desítku svých bojových letounů poslední generace F-22.
Podle agentury Reuters letadlová loď USS Gerald Ford směřuje k pobřeží na severu Izraele, kam by měla dorazit v pátek. Na Krétu připlula v pondělí. Americké velvyslanectví pohyb plavidla nekomentovalo.
Americká administrativa nechala podle agentur na americké základny na Blízkém východě přesunout i výraznější počet bojových a jiných armádních letounů. Mohlo by se podle médií jednat o přípravy na úder na Írán.
