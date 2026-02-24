Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Islámský revoluční soud v Íránu vynesl rozsudek smrti nad íránským občanem obviněným z „nepřátelství vůči bohu“. V případě vykonání rozsudku půjde o první takový případ související s celostátními protirežimními protesty, které v Íránu vypukly na konci loňského roku. Dosud si vyžádaly tisíce obětí. S odvoláním na zdroj blízký rodině obviněného to uvedla agentura Reuters. Obvinění přichází v době, kdy na některých univerzitách studenti od soboty začali znovu demonstrovat.
Íránská justice rozsudek nad Mohammadem Abbásím podle rodiny ještě nezveřejnila, íránský nejvyšší soud jej zatím nepotvrdil. Abbásí byl obviněn z vraždy jednoho důstojníka z bezpečnostních složek, rodina však takové obvinění odmítá.
Íránské revoluční soudy jsou speciální soudy, které se zabývají případy považovanými za zločiny proti revoluci či za hrozbu namířenou proti národní bezpečnosti. Abbásího sestra Fátime byla podle zdroje Reuters odsouzena k 25 letům vězení za účast na protirežimních protestech.
Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA uvedla, že aktualizovaný počet potvrzených úmrtí v souvislosti s protesty je 7007. Více než 53 tisíc lidí bylo zatčeno, přičemž HRANA stále prověřuje dalších 11 744 případů.
Nová vlna protestů
Od soboty se podle agentury AFP na několika univerzitách, zejména v Teheránu, znovu konají jak provládní, tak protivládní studentské demonstrace. Íránská vláda v úterý oznámila, že studenti mají právo protestovat, ale nesmějí překročit „červenou linii“. Mluvčí íránské vlády Fátime Mohadžeráníová upřesnila, že se tím myslí zejména posvátná místa a vlajka islámské republiky.
Pokud je v Íránu někdo obviněn ze vzpoury, může být odsouzen i k trestu smrti, což znovu vyvolává obavy, že Teherán přistoupí k hromadným popravám zadržených. Právě to byla jedna z nepřekročitelných linií, které americký prezident Donald Trump vymezil pro případné použití vojenské síly proti Íránu.
Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů. Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, při kterých někteří účastníci volali po smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.
V roce 1979 byl v Íránu po svržení šáha Mohammada Rezy Pahlavího nastolen teokratický režim. Íránské soudnictví částečně vychází z interpretace islámského práva a někteří soudci jsou příslušníky šíitského duchovenstva. Podle mnoha organizací na ochranu lidských práv a pozorovatelů nelze íránskou justici považovat za nezávislou.