Grónsko se hodlá bránit americkým investorům


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Grónsko kvůli obavám z politické motivace amerických investorů zpřísní pravidla, chce zabránit hlavně nežádoucím nákupům nemovitostí, uvádí to zdroje agentury Reuters. Pomoct by měl připravovaný zákon o prověřování zahraničních investic.

V lednu 2025, tedy přibližně v době, kdy americký prezident Donald Trump obnovil snahy o prosazení větší kontroly nad Grónskem, se na právníky a realitní kanceláře v hlavním městě tohoto největšího ostrova na světě začalo obracet mnoho zájemců ze Spojených států. Cizinci přitom do té doby o nemovitosti v metropoli Nuuk, kde žije asi dvacet tisíc lidí, projevovali jen malý zájem.

„Ti nejaktivnější chtěli koupit všechno, co bylo na trhu k dispozici,“ řekl Reuters jeden právník z Nuuku, který si přál zůstat v anonymitě.

Grónsko je poloautonomní součástí Dánska. Trump v jednu chvíli pohrozil anexí ostrova s tvrzením, že je to klíčové území pro bezpečnost Spojených států. Americký prezident nevyloučil ani vojenskou okupaci.

Trump už splnil přes polovinu tezí projektu, od kterého se distancoval
Donald Trump

„Pokud někdo pracuje pro Trumpa, zjistíme to“

Trumpův zájem o Grónsko postavil tamní zákonodárce před dilema. Na jednu stranu potřebují přilákat kapitál na podporu stagnující ekonomiky, z druhé strany se snaží zablokovat americké investory, u nichž mají podezření, že by mohli mít skryté politické motivy.

Grónští zákonodárci se obávají, že by externí zájemci mohli vytlačit obyvatele z už tak napjatého trhu s bydlením v Nuuku, uvedly tři zdroje Reuters. Grónská vláda zpřísnila omezení nákupů nemovitostí zahraničními investory už loni v únoru.

Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď. Premiér ostrova to odmítl
Nemocniční loď Mercy, březen 2020

Loni v říjnu se do parlamentu dostal další návrh zákona, který by měl úřadům umožnit zkoumat původ finančních prostředků. Obchodní transakce mohou být zamítnuty, když se objeví obavy, že investoři mají politické úmysly.

„Pokud někdo pracuje pro Trumpa, díky tomuto zákonu to zjistíme,“ řekl poslanec Aqqalu Clasen Jerimiassen z vládní Strany sjednocení (Atassut). „Jde o naši vlastní bezpečnost,“ dodal.

Zákon měl Gróňany původně chránit hlavně před nežádoucími čínskými investicemi. Podle informovaných zdrojů se však pozornost po opakovaném Trumpově nátlaku přesunula jiným směrem.

Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země
Donald Trump

