Krizovou pomoc pro děti i rodiny má olomoucká charita nově pod jednou střechou


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.

Domácí násilí, konflikty v rodině, sebepoškozování nebo úzkosti. Pracovníci Charity Olomouc jsou často prvními lidmi, kterým se lidé v krizových situacích svěřují. Ne všichni ale dokážou své pocity pojmenovat – pomáhají jim v tom karty emocí. „Když klient neví, jak by začal, můžeme mít rozprostřené karty a dát mu na výběr, aby si jednu, dvě nebo tři vybral. Na základě toho potom otevřeme nějaké téma,“ popsal krizový intervent Charity Olomouc Roman Moulis.

„Nejsme psychiatři ani psychologové, ale odesíláme klienty na tyto služby. Jsme taková okamžitá, rychlá a akutní pomoc. Pomáháme lidem vidět realitu, aby mohli problém začít řešit,“ vysvětlila vedoucí Střediska pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc Petra Pavlíčková.

Dětem v potížích pomáhají nízkoprahové kluby
Služby pod jednou střechou

K získání důvěry má přispět i prostředí nově opraveného domu. Kromě krizové pomoci jednotlivcům tam pracovníci radí i celým rodinám. Ještě nedávno přitom tyto služby sídlily odděleně, což bylo podle pracovníků někdy komplikované.

„Jdeme tím procesem s rodinou. Snažíme se hledat cesty ke zlepšení. Mohou to být problémy dětí ve škole nebo složitá finanční situace, což bývá velmi časté,“ popsala pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Olomouc Pavla Bernacká.

Na rostoucí počet lidí, kteří potřebují pomoc v krizových situacích, reagovala i konference olomoucké charity a právnické fakulty nazvaná Když doma není dobře. V publiku zasedli odborníci ze škol, policisté, lékaři, sociální pracovníci nebo zástupci justice.

Stanovit pravidla je podle adiktologů nejdůležitější v prevenci digitální závislosti dětí
Odborníci upozorňují na experimenty s léky

Jedním z témat konference byly závislosti mladých lidí. Podle odborníků už mezi nimi není „v kurzu“ alkohol. „Vždycky to souvisí i s tím, nakolik je něco takzvaně in, nakolik je to moderní. V současné době ohrožují děti experimenty s léky. Nejrizikovější jsou vždy kombinace,“ podotkla adiktoložka a psychoterapeutka Ilona Preslová.

Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí
Podle policejních statistik vloni zemřelo kvůli předávkování v Česku 111 lidí, z toho osm z nich bylo nezletilých. U čtyřiceti případů hrála roli kombinace dvou nebo více látek. Ve čtyřiatřiceti případech testy zjistily pervitin, stejný počet úmrtí souvisel s užitím léků, například benzodiazepinů, antidepresiv, fentanylu nebo jiných opiátů.

„V sedmnácti případech úmrtí byl zjištěn kratom – čtyřikrát byl identifikován jako jediná látka, jedenáctkrát šlo o kombinaci převážně s léky a jinými návykovými látkami,“ uvedla v dubnu mluvčí Národní protidrogové centrály Policie ČR Lucie Šmoldasová. U intoxikací, které neskončily smrtí, policie eviduje kombinaci dvou a více látek ve 48 ze 146 případů.

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Aktuálně z rubriky Olomoucký kraj

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
21. 5. 2026

Hanácké kasárny ožívají. Do areálu se nastěhuje divadlo, škola i kavárny

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brněnská společnost podnikatele Richarda Saliby opravovat po etapách. Od ledna v komplexu najde nové sídlo Divadlo Tramtarie, úpravy prostor pro něj vyjdou na devět milionů korun. V areálu mají vzniknout také kavárny, obchody, škola nebo byty. Stát prodal areál v dražbě loni až na desátý pokus za 91 milionů korun.
7. 5. 2026

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

V Dolanech na Olomoucku zrekonstruovali sokolovnu. Vyšla na bezmála 160 milionů korun, většinu nákladů zaplatila obec. Šlo o její největší investici. S opravou sokolovny končí i Krnov na Bruntálsku, rekonstrukci připravují Nový Bor na Českolipsku a Lázně Bohdaneč. Ne všude se ale záchrana podařila – některé stavby dál chátrají, jiné zanikly úplně. Dodnes se zachovalo asi 750 sokolských staveb. Jejich historii pravidelně připomíná Noc sokoloven, která se letos uskuteční 19. června.
5. 5. 2026

Policisté nasadili první mobilní hlukoměr, odhaluje „řvoucí“ výfuky

Jako první v Česku využívají policisté z Olomouckého kraje mobilní hlukoměr. Ten jim bude sloužit pro kontrolu upravených výfuků motorek nebo aut. Na hluk – především v okolí Červenohorského sedla – si roky stěžují tamní obyvatelé i turisté.
2. 5. 2026

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Čeští vědci chtějí odstraňovat léky z vody s pomocí světla. Popsali, jak na to

Tým vědců z Ostravy a Olomouce úspěšně otestoval uhlíkový materiál, který za pomoci světla rozkládá zbytky léčiv ve vodě a snižuje tak jejich rizika pro vodní organismy. Výzkum tak naznačil, jak by se v budoucnosti daly šetrnějším způsobem čistit odpadní vody v tuzemsku.
28. 4. 2026

Policie chce v kauze dopravních zakázek poslat před soud osm lidí a jednu firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil ČT náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Skupina podle vyšetřovatelů mezi lety 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby. V závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až šestnáct let vězení.
27. 4. 2026Aktualizováno27. 4. 2026
