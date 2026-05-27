Krizovou pomoc pro děti i rodiny má olomoucká charita nově pod jednou střechou

Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
Domácí násilí, konflikty v rodině, sebepoškozování nebo úzkosti. Pracovníci Charity Olomouc jsou často prvními lidmi, kterým se lidé v krizových situacích svěřují. Ne všichni ale dokážou své pocity pojmenovat – pomáhají jim v tom karty emocí. „Když klient neví, jak by začal, můžeme mít rozprostřené karty a dát mu na výběr, aby si jednu, dvě nebo tři vybral. Na základě toho potom otevřeme nějaké téma,“ popsal krizový intervent Charity Olomouc Roman Moulis.
„Nejsme psychiatři ani psychologové, ale odesíláme klienty na tyto služby. Jsme taková okamžitá, rychlá a akutní pomoc. Pomáháme lidem vidět realitu, aby mohli problém začít řešit,“ vysvětlila vedoucí Střediska pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc Petra Pavlíčková.
Služby pod jednou střechou
K získání důvěry má přispět i prostředí nově opraveného domu. Kromě krizové pomoci jednotlivcům tam pracovníci radí i celým rodinám. Ještě nedávno přitom tyto služby sídlily odděleně, což bylo podle pracovníků někdy komplikované.
„Jdeme tím procesem s rodinou. Snažíme se hledat cesty ke zlepšení. Mohou to být problémy dětí ve škole nebo složitá finanční situace, což bývá velmi časté,“ popsala pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Olomouc Pavla Bernacká.
Na rostoucí počet lidí, kteří potřebují pomoc v krizových situacích, reagovala i konference olomoucké charity a právnické fakulty nazvaná Když doma není dobře. V publiku zasedli odborníci ze škol, policisté, lékaři, sociální pracovníci nebo zástupci justice.
Odborníci upozorňují na experimenty s léky
Jedním z témat konference byly závislosti mladých lidí. Podle odborníků už mezi nimi není „v kurzu“ alkohol. „Vždycky to souvisí i s tím, nakolik je něco takzvaně in, nakolik je to moderní. V současné době ohrožují děti experimenty s léky. Nejrizikovější jsou vždy kombinace,“ podotkla adiktoložka a psychoterapeutka Ilona Preslová.
Podle policejních statistik vloni zemřelo kvůli předávkování v Česku 111 lidí, z toho osm z nich bylo nezletilých. U čtyřiceti případů hrála roli kombinace dvou nebo více látek. Ve čtyřiatřiceti případech testy zjistily pervitin, stejný počet úmrtí souvisel s užitím léků, například benzodiazepinů, antidepresiv, fentanylu nebo jiných opiátů.
„V sedmnácti případech úmrtí byl zjištěn kratom – čtyřikrát byl identifikován jako jediná látka, jedenáctkrát šlo o kombinaci převážně s léky a jinými návykovými látkami,“ uvedla v dubnu mluvčí Národní protidrogové centrály Policie ČR Lucie Šmoldasová. U intoxikací, které neskončily smrtí, policie eviduje kombinaci dvou a více látek ve 48 ze 146 případů.