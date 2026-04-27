Policie chce v kauze dopravních zakázek poslat před soud osm lidí a jednu firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil ČT náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Skupina podle vyšetřovatelů mezi lety 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby. V závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až šestnáct let vězení.
Případ s názvem Autostráda policisté otevřeli v roce 2023 a v jeho hlavní větvi bylo původně stíháno třináct lidí. U pěti z nich soud schválil dohody o vině a trestu. Mezi nimi byl třeba spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala nebo podnikatel Robert Knobloch, vlivný lobbista a sponzor ODS, který dostal za ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji tříletou podmínku s odkladem na pět let, peněžitý trest šestnáct milionů korun a tříletý zákaz činnosti týkající se veřejných zakázek nebo veřejných soutěží.
Později se kauza rozšířila o část týkající se veřejné zakázky v Kostelci na Hané na Prostějovsku.
Podle dřívějších informací je mezi zbývajícími obviněnými bývalý krajský náměstek pro dopravu a přerovský radní Michal Zácha, který už rezignoval na funkce a vystoupil z ODS, odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek a další zástupci stavební firmy.
Obvinění podle žalobce získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny. Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let, kauza je postavena především na odposleších.
Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej v pátek oznámil, že policisté zahájili trestní stíhání člověka, který podle nich za úplatek ovlivnil zadání veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic. Obviněnému, který podle státního podniku už svou práci nevykonává, hrozí až desetileté vězení. Podle Bartoše případ souvisí s kauzou Autostráda.