Policie chce v kauze dopravních zakázek poslat před soud osm lidí a jednu firmu


27. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČT24

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil ČT náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Skupina podle vyšetřovatelů mezi lety 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby. V závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až šestnáct let vězení.

Případ s názvem Autostráda policisté otevřeli v roce 2023 a v jeho hlavní větvi bylo původně stíháno třináct lidí. U pěti z nich soud schválil dohody o vině a trestu. Mezi nimi byl třeba spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala nebo podnikatel Robert Knobloch, vlivný lobbista a sponzor ODS, který dostal za ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji tříletou podmínku s odkladem na pět let, peněžitý trest šestnáct milionů korun a tříletý zákaz činnosti týkající se veřejných zakázek nebo veřejných soutěží.

Později se kauza rozšířila o část týkající se veřejné zakázky v Kostelci na Hané na Prostějovsku.

Knobloch z kauzy Autostráda dostal peněžitý trest a podmínku
Robert Knobloch u soudu

Podle dřívějších informací je mezi zbývajícími obviněnými bývalý krajský náměstek pro dopravu a přerovský radní Michal Zácha, který už rezignoval na funkce a vystoupil z ODS, odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek a další zástupci stavební firmy.

Obvinění podle žalobce získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny. Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let, kauza je postavena především na odposleších.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej v pátek oznámil, že policisté zahájili trestní stíhání člověka, který podle nich za úplatek ovlivnil zadání veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic. Obviněnému, který podle státního podniku už svou práci nevykonává, hrozí až desetileté vězení. Podle Bartoše případ souvisí s kauzou Autostráda.

V kauze Autostráda padl první trest
Obviněný Dušan Cimala (uprostřed)

Výběr redakce

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

před 1 hhodinou
Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

12:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

15:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 7 hhodinami
Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

před 10 hhodinami
V Česku přibývá případů horečky dengue

V Česku přibývá případů horečky dengue

před 11 hhodinami
Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

před 12 hhodinami
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Olomoucký kraj

Policie chce v kauze dopravních zakázek poslat před soud osm lidí a jednu firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil ČT náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Skupina podle vyšetřovatelů mezi lety 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby. V závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až šestnáct let vězení.
16:44Aktualizovánopřed 3 mminutami

V přerovském podniku Meopta hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, uvedli hasiči. Příčinou požáru byla podle policie závada na elektroinstalaci. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití. Také podle vedení Meopty je vyloučeno cizí zavinění požáru.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026

VideoPoslední trať v Olomouckém kraji poškozená povodněmi je zpátky v provozu

Vlaky se vrátily i na poslední trať, kterou v Olomouckém kraji předminulý rok poškodily povodně. Mezi Lipovou-lázněmi a Javorníkem museli stavbaři vybudovat opěrné zdi a mosty a položili nové koleje. Kvůli problémům s podložím se práce protáhly o čtyři měsíce. Součástí rekonstrukce trati, která stála zhruba 440 milionů korun, je i zvýšení zabezpečení. Nové jsou například závory na přejezdu u zastávky v Kobylé nad Vidnavkou. Zničená trať u Malých Hoštic na Opavsku v Moravskoslezském kraji by se měla začít opravovat letos v létě. Nad záplavovým územím bude postavený nový, zhruba tři sta metrů dlouhý most. Vlaky se tam vrátí příští rok na podzim.
16. 4. 2026

Nejsou to pěstouni, přesto mění dětem život. Hostitelů je málo

Nadační fond Spoluživot hledá nové hostitele pro děti z dětských domovů. Hostitelská péče je málo známou alternativou k náhradní rodinné péči. Na rozdíl od adopce či pěstounství dítě nepřichází do nového domova na každodenní bydlení. Hostitel se nestává náhradním rodičem, ale nabízí možnost trávit společný čas a navázat dlouhodobý vztah. V dětských domovech v Česku žije přes čtyři tisíce dětí.
10. 4. 2026

Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen

Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.
9. 4. 2026

O pronájem pozemků u Hustopečí zasažených benzenem má zájem Diamo

Pozemky soukromých vlastníků v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, které před více než rokem zasáhl toxický benzen při nehodě vlaku, by si mohl pronajmout státní podnik Diamo. Firma to nabídla majitelům pozemků, kterých je 45. Projednat to s nimi chce v polovině dubna na veřejném slyšení, zjistila agentura ČTK. Pozemky, které procházejí sanací, mají rozlohu zhruba jedenáct hektarů, od nehody vlaku leží ladem. Odškodnění se jejich majitelé zatím nedočkali, požadovat ho budou moci až po viníkovi nehody. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno, řekla policie.
2. 4. 2026

Města tradičním stromům nepřejí. „Náhradníci“ ale mohou škodit

Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž stále častěji nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění. Náhrada odolnějšími, často nepůvodními dřevinami ale přináší nová zdravotní i ekologická rizika, vyplývá ze studie vědců Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP).
1. 4. 2026

Olomoucký soud vynesl v kauze IT zakázek znovu zprošťující rozsudek

Olomoucký krajský soud v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, na verdikt ve čtvrtek čekalo nakonec jen sedmnáct lidí, u dalších sedmi soud již dříve rozhodl o zastavení trestního stíhání pro promlčení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal.
26. 3. 2026Aktualizováno26. 3. 2026
Načítání...