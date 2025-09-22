Podnikatel Robert Knobloch, vlivný lobbista a sponzor ODS, dostal za nezákonné ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let, peněžitý trest 16 milionů korun a tříletý trest zákazu činnosti týkající se veřejných zakázek nebo veřejných soutěží. Dohodu o vině a trestu schválil olomoucký okresní soud. Rozhodnutí je pravomocné.
Knobloch z kauzy Autostráda dostal peněžitý trest a podmínku
Podle žalobce Roberta Henzela obviněný spolupracoval a k trestné činnosti se doznal. „Výrazný peněžitý trest akcentuje závažnost jednání,“ uvedl žalobce. Knobloch byl odsouzen za účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, za organizátorství ke zneužití pravomoci a za přijetí úplatku, vše podle soudu spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Původně mu hrozilo až deset let vězení.
U soudu v pondělí obviněný pouze uvedl, že s uzavřenou dohodou souhlasí. Podle jeho obhájce Jakuba Hlíny z vyšetřování vyplynulo, že jeho role nebyla taková, jak bylo zmiňováno v úvodu, nebyl hlavou organizovaného zločinu. „Ty skutky, pro které byl odsouzen, jsou dílčími v hlavní velké rozsáhlé korupční kauze. Dohoda o vině a trestu umožnila sjednat jeho dílčí účast na zločinecké organizované skupině, jeho postavení, které nebylo na vrcholu pyramidy, a také to, že nezpůsobil žádnou škodu a pro sebe nepřijal žádný úplatek,“ řekl obhájce.
Byl vedoucím představitelem skupiny
Žalobce jeho roli označil za dost významnou, nikoliv však hlavní. „Byl vedoucím představitelem organizované zločinecké skupiny, nikoliv hlavním organizátorem. Byl vedoucím činitelem,“ dodal státní zástupce. Hlavní organizátory trestné činnosti neoznačil s tím, že je vůči nim nadále vedeno přípravné řízení.
Podnikatel Knobloch, bývalý člen ODS, je druhým v pořadí, komu soud schválil v kauze Autostráda dohodu uzavřenou se státním zástupcem. Prvním byl spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala, také on dostal podmíněný a peněžitý trest a zákaz činnosti.
V hlavní větvi případu bylo původně obviněno třináct lidí a jedna firma, olomoucký okresní soud má v pondělí v plánu projednat ještě další tři dohody – se dvěma obviněnými zástupci stavebních firem a s bývalou krajskou úřednicí. U zbývajících osmi obviněných, mezi kterými je i bývalý krajský náměstek pro dopravu a bývalý krajský předseda ODS Michal Zácha, dohody dosud uzavřeny nebyly. „Nedošlo k žádnému procesnímu posunu, o kterém by bylo namístě informovat veřejnost. Nedošlo ke změnám počtu obviněných ani rozsahu stíhané trestné činnosti, dále probíhá vyšetřování,“ poznamenal náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš.