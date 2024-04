Reportéři ČT: Za zakázku na opravu silnic auto nebo dovolená. Policie rozkryla korupční kauzu ze sklípku

Policie v průběhu několika let detailně sledovala skupinu politiků, úředníků a podnikatelů v Olomouckém kraji. Kompletně prý ovládli tamní silniční zakázky, a tak mohli při opravách cest podvádět a nelegálně získat desítky milionů korun. Na Hané se podle detektivů neopravovaly ty nejvíc rozbité silnice, ale ty, při jejichž opravách se dalo nejlépe krást. O tématu natáčeli pro Reportéry ČT Jana Neumannová a Ondřej Golis.

Policisté uvedli, že rozkryli celou zločineckou skupinu, a popsali deset konkrétních případů, které zmanipulovala nebo se o to pokusila. Jedna ze zakázek se týká i opravy silnice ve vsi Loučany. Měla ulevit zatížení zemědělskou dopravou, jak popsal tamní starosta Jaroslav Loutocký (za KDU-ČSL).

„Když jsem to zjistila, tak jsem asi čtrnáct dní nespala,“ uvedla starostka Slatinek Monika Prokopová (nestr.). „Každý jeden člověk, s kterým jsem ve druhé fázi realizace jednala, byl členem té dotyčné organizované skupiny,“ tvrdí.

Za prostředky pak měly být nakupovány pozornosti pro konkrétní osoby, které si skupina chtěla naklonit. „Od drobných dárků, pozvání na oběd, posezení ve vinných sklípcích, (…) až po takové služby, jejichž hodnota se již pohybovala v řádech minimálně desítek tisíc korun a kterými si již vybrané osoby nejen nakláněli, ale přímo zavazovali. A to například (…) hrazením zahraničních pobytů na horách a pobytů v oblíbených zahraničních restauracích,“ uvádí spis.

Důležitou postavou celé kauzy je také muž s přezdívkou blonďák. Má jít o bývalého šéfa olomoucké pobočky stavební firmy Porr Romana Láčík, právě on prý komunikoval s politiky a dále úkoloval úředníky.

„Jeho cíl byl vždy stejný – ušetřit co nejvíce peněz, aby pak tyto mohl následně vyvést ze společnosti Porr pro soukromé potřeby své a Romana Láčíka a rovněž na úplatky pro nejrůznější subjekty,“ stojí v policejním dokumentu.

Během opravy v Loučanech se pak objevil další problém. U jednoho z polí vznesl jeho vlastník námitku, že bude mít problém se na pozemek dostat. „Firma to nakonec vyřešila tak, že provedla štěrkový násyp,“ popsal starosta Loutocký. Postup se mu zdál natolik zvláštní, že začal věc řešit.

Tomanec prý uváděl „zločinecké plány“ do praxe – zařizoval šizení zakázek, aby z nich pro skupinu zbyly peníze. Na vše měl pak v terénu dohlížet. „Pro Tomáše Tomance nehrály zájmy stavebníka žádnou roli. Bylo mu naprosto jedno, jak stavbu zrealizuje a v jaké kvalitě. Postačilo mu, aby stavba vydržela do záruky,“ stojí v policejním dokumentu.

Právě v zástavbě v Loučanech měl podle starosty zhotovitel vybourat původní povrch silnice včetně podkladu a udělat vše znova – tak, jak bylo zadáno v projektu. Jak stavba pokračovala, tak se však ukázalo, že k vybourání podkladů a návozu nového materiálu došlo jen v obci. Za ní položili stavaři novou vozovku na původní povrch, to však v projektu nestálo.

Spolupráce s úředníky

Stavbu dozoroval další z obviněných – Petr Všetička, který navíc podle policie o všem věděl. Dodnes pracuje u olomoucké správy silnic jako stavební dozor. Na stavbě ve Slatinkách však Tomance údajně místo dozorování poslouchal. Ani on rozhovor ČT s odvoláním na policejní protokol neposkytl.

Likvidaci nebezpečného odpadu skupina prý obci naúčtovala, jak uvedla starostka Prokopová. Podle policie navíc ošidili i stavbu silnice. „Kraj nařídil, aby zkontrolovali kvalitu silnice, takže se dělaly zkušební vrty,“ doplnila starostka.

„Je tam nesoulad v konstrukčních vrstvách vozovky z hlediska projektu a z hlediska fakturačních věcí,“ potvrdil následně ředitel Správy silnic Olomouckého kraje Ivo Černý.

Podle policie obdržel Všetička za spolupráci se skupinou kolem Tomance zájezd k italskému jezeru Lago di Garda. Odměnou prý nebyl pouze zájezd, podle policejního dokumentu obdržel Všetička od Tomance také 400 tisíc korun v hotovosti.

V té době byl Všetičkovým nadřízeným Petr Foltýnek, který krajskou správu silnic řídil. Také on měl podle policie s hlavními aktéry skupiny velmi úzké vztahy. „Jeho propojenost s Romanem Láčíkem a Tomášem Tomancem a jejich velmi úzké přátelské vztahy byly zadokumentovány opravdu velkým množstvím úkonů,“ uvádí spis.

Trávili prý společné dovolené, Tomanec s Láčíkem jej údajně vozili i několikrát týdně na oběd svými firemními vozy či mu měli nosit dárky. Přijímání úplatků Foltýnek odmítl.

Dohody ve vinném sklípku

Významná část skupiny se scházela ve vinném sklepě v jihomoravském Hlohovci, objekt patří právě dvojici Láčík a Tomanec. Policie ovšem do sklípku schovala mikrofony a rozhovory skupiny odposlouchávala. Jedno ze setkání s dvojicí organizoval právě tehdejší šéf olomoucké správy silnic Foltýnek, spolu s ním na místo zavítali ostatní šéfové krajských silnic z celé Moravy.

Foltýnek oponuje, že na setkání právě v objektu Láčíka a Tomance neviděl nic špatného. Ostatní návštěvníci setkání – například ředitel zlínské pobočky Bronislav Malý – tvrdí, že byl na místě na semináři. Ředitel oblasti západ na správě v Jihomoravském kraji Zdeněk Komůrka pak říká, že si sklep pronajali na schůzku pracovníků, Láčík jej spoluvlastnil náhodou.

„Že později z toho vyplynula nějaká jiná skutečnost, to se bohužel stalo, ale to nemá s touhle kauzou nic společného,“ soudí Komůrka. Nevěděl prý, že byl Láčík „namočený“ v nějaké kauze. Policejní odposlechy ukazují, že akci organizovali právě Láčík s Tomancem. Nabídku do sklepa ke dvojici obviněných prý dostal i současný ředitel správy silnic v Olomouckém kraji Černý, ale nevyužil ji.

Zločinecká skupina měla podle vyšetřovatelů v plánu ovládnout všechny moravské správy silnic. Chtěla je přesvědčit, aby silnice opravovali technologií, kterou v té době používal jen velmi omezený počet firem – takzvaným teplým remixem. „Je to technologie, která je řešena za horka. Současný asfaltový povrch se nahřeje, rozemele a opětovně položí,“ vysvětlil Černý.

Skupina se podle policie snažila dosáhnout toho, aby nejvíce zakázek získala firma Frekomos, která má na onu technologii stroje. Právní zástupce firmy Josef Vašíček pro ČT uvedl, že jednatel společnosti byl obviněn, společnost sama pak poskytuje policii součinnost.

Bývalý šéf olomouckých silničářů je v současné době v důchodu. Poté, co skončil u olomoucké správy silnic, začal pracovat právě pro společnost Frekomos. Prý jako mentor. „Pomáhal jsem jim s věcmi, co potřebovali,“ doplnil.