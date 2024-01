Reportéři ČT: Korupční kauza v nejvyšších patrech olomoucké ODS. V zakázkách se šidilo na materiálu i technologiích

Kauza se týká především ODS. Michal Zácha po jejím vypuknutí rezignoval na všechny veřejné funkce a stranu opustil. „Pana Záchu jsem vnímal jako mladého, ambiciózního politika, který v podstatě několikrát úspěšně prošel sítem komunálních voleb u sebe doma v Přerově,“ okomentoval náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák (ODS).

„Pan Zácha je velmi známý, byl miláčkem voličů. Byl vidět, hodně mluvil. Vypadalo to, že to má načtené, nastudované, usmíval se. Drtivá většina lidí mu důvěřovala,“ říká zastupitel města Přerov Jan Horký (Společně pro Přerov).

„Je to zjevně regionální problém, který z hlediska ODS ale má v tuhle chvíli jasné řešení. Michal Zácha není členem ODS a pro ODS samozřejmě, jakkoli je to nepříjemná věc, tak všechny kroky, které v tomto směru mohla udělat, udělala. I proto, aby dala jasně najevo, že takové praktiky jsou nepřijatelné,“ zhodnotil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Policie: Knobloch má Záchu finančně zavázaného

Zákulisním aktérem machinací byl Robert Knobloch, přezdívaný Česnek. Dříve sponzor strany a šéf přerovské organizace ODS. Právě on podle policie řídil Michala Záchu. „S Michalem Záchou jej pojí opravdu blízký vztah, jednoznačně se jedná o vztah založený na vzájemných službách a protislužbách, přičemž Michal Zácha se velmi pravděpodobně dostal na současné posty právě díky Robertu Knoblochovi. (...) Robert Knobloch Michalovi Záchovi v minulosti půjčil několikamilionové částky (...) je evidentní, že Robert Knobloch jednoznačně využívá Michala Záchu k prosazování a naplňování svých podnikatelských zájmů, má Michala Záchu finančně zavázaného a je to on, kdo má v tomto vztahu ,navrch‘, což si ale Michal Zácha velmi dobře uvědomuje,“ píší v usnesení kriminalisté.

Podle tohoto dokumentu má Knobloch vybudované velmi úzké vztahy na vysoce postavené osoby, a to jak z řad podnikatelů, tak politiků, včetně členů současné vlády. Podle ministra Kupky se ODS podařilo osvobodit se od kmotrů. „Nikdy není možné zabránit osobním selháním. To není možné ani v jiných oblastech, v politice je to samozřejmě sledovanější, je to samozřejmě bolestivější,“ míní.