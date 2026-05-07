Hanácké kasárny ožívají. Do areálu se nastěhuje divadlo, škola i kavárny


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Hanácká kasárna
Zdroj: ČT24

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brněnská společnost podnikatele Richarda Saliby opravovat po etapách. Od ledna v komplexu najde nové sídlo Divadlo Tramtarie, úpravy prostor pro něj vyjdou na devět milionů korun. V areálu mají vzniknout také kavárny, obchody, škola nebo byty. Stát prodal areál v dražbě loni až na desátý pokus za 91 milionů korun.

Zvenčí budova působí opuštěně, uvnitř ale postupně ožívá. Část prostor nyní využívá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, jejíž hlavní budova prochází rekonstrukcí.

„Využívá prakticky celé jedno patro, kde je šestnáct učeben a zázemí pro administrativu. Vzdělávají se zde například studenti psychologie, matematiky či primární pedagogiky,“ uvedl mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Egon Havrlant.

Studenti by se v kasárnách mohli pohybovat i v budoucnu. „Jednáme o využití skladových prostor a uvažujeme i o trvalém využití učeben pro výuku našich studentů, protože kapacity nám stále chybí,“ doplnil Havrlant.

Hanácká kasárna koupila v aukci brněnská společnost Salibary
Hanácká kasárna v Olomouci

Polovina areálu už má nájemníky

V areálu Hanáckých kasáren je 450 místností, bezmála tisíc oken a půl kilometru dlouhé chodby. Objekt předtím 170 let sloužil armádě.

„Už máme nějaké nájemníky. Padesát procent nemovitosti je už pronajaté. Budou tady dvě restaurace, kavárna, barber. Bude tu sídlit i muzeum a škola,“ vyjmenoval Saliba. Objekt chce majitel rekonstruovat po etapách ve spolupráci s památkáři. Součástí úprav bude například vybudování výtahů.

GALERIE
Hanácká kasárna

Divadlo získá větší sál i zázemí

Ve třetím patře se usídlí Divadlo Tramtarie. Po dvaceti letech se má přestěhovat ze Slovanského domu. Důvodem je především nedostatečná kapacita současného sálu.

„Naše kapesní divadlo obývákového typu má kapacitu 78 míst, přitom výtěžek ze vstupného je pro nás klíčový. Ve Slovanském domě je malé nejen hlediště a jeviště, ale i celé zázemí. Toto místo je exkluzivní, ve skvělé lokalitě. Prostory nám nabízejí velkorysé zázemí a sál pro 160 diváků,“ řekl ředitel divadla Vladislav Kracík.

Ožijí i podkrovní prostory

Využití mají najít také střešní prostory s unikátními štítovými zdmi. „Jedna část by byla využita pro kanceláře, byty a podobně. A pak jedna malá část by byla tak, jak jsou v Brně vodojemy, nasvícená a lidé by si tou částí mohli projít,“ popsal Saliba.

Náklady na rekonstrukci podle majitele dosáhnou stovek milionů korun. Kompletní obnova areálu by mohla být hotová do pěti let.

