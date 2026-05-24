Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů.
Od začátku roku přibylo podle ÚCL celkem 8291 nových dálkově řídících pilotů. „Počet roste průběžně, zájem se každoročně zvyšuje,“ řekla mluvčí úřadu Ungerová.
Celkově úřad eviduje už přes 86 tisíc osob s platným pilotním průkazem. Nejvyšší počet jich přibyl loni, a to téměř 19 tisíc. Pokud dron nemá kameru a zároveň váží pod 250 gramů, pilot ho může ovládat i bez jakékoliv licence i bez registrace.
Pokud má dron kameru nebo je těžší než 250 gramů, je potřeba k jeho ovládání složit pilotní zkoušky a zaregistrovat se. „Registrační povinnost se vztahuje na provozovatele dronů. Provozovatel získá registrační číslo, kterým následně označí všechny drony, které vlastní,“ vysvětlila Ungerová. Zaregistrovaných majitelů dronů je v tuzemsku přes 97 tisíc.
Více přestupků
Přibývá i počet přestupků. „Za období od 1. 1. 2026 do 30. 4. 2026 evidujeme 131 oznámení přestupku od Policie ČR. Každoročně počty přestupků na úseku provozu bezpilotních letadel oznámených Policií ČR stoupají,“ uvedla Ungerová. Loňský rok byl v tomto ohledu rekordní, úřad jich evidoval 342.
Nejčastějším přestupkem je létání v zakázaných zónách. „Nejčastěji dochází k přestupkům na úseku provozu bezpilotních systémů v okolí Letiště Václava Havla Praha a v zakázaném prostoru LKP1 Pražský hrad, kde lze provozovat bezpilotní systém pouze se souhlasem správce prostoru,“ uvedla Ungerová.