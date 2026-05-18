Drony pomáhají policii i strážníkům. Odhalují dopravní přestupky i černé skládky


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
Drony se stávají běžnou součástí kontrolních akcí dopravní policie. Ze vzduchu se hlídky zaměřují hlavně na rizikové úseky. Zařízení neměří rychlost, slouží jen jako záznamník některých přestupků – třeba jízdy na červenou nebo předjíždění kamionů. Drony začali využívat i strážníci, například v Ústí nad Labem nebo Kladně. Pomáhají mimo jiné při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek.

Na jihu Moravy za jediný den drony odhalily devatenáct projetí na červenou, jedenáct předjíždějících kamionů i několik řidičů, kteří nezastavili na stopce. Řidiči při předjíždění často riskují například na frekventované silnici mezi Brnem a Svitavami. Nemohou přitom vidět, jestli z protisměru nespěchá třeba sanitka.

Dronaři ale přestupek zachytí a informují takzvané likvidační hlídky, které stojí u silnice. Ty pak auto zastaví. „Reakce jsou zajímavé, řidiči jsou docela překvapeni. Většinou sklopí hlavu a k přestupkovému jednání se přiznají,“ popisuje koordinátor bezpilotních leteckých prostředků Policie ČR Jihomoravského kraje Jiří Šmerda. Bezpilotní stroje přitom nad silnicemi létají pravidelně.

Dohled z oblohy

„Bereme to i jako prevenci a takové postrašení řidičů, že je všude shora vidíme, i když oni nás ne,“ poznamenal Šmerda. Drony zachytily přestupky také na silnici u Tvarožné, kde provoz řídí semafory. Řidiči si ale tam s červenou hlavu příliš nelámou. V jednu chvíli jich takto projelo skoro dvacet. Dron nad křižovatkou natočil i nerespektování stopky. Bez váhání se přestupku dopustil i linkový autobus.

„Krátce poté křižovatkou projelo vozidlo po hlavní silnici, naštěstí nedošlo k nehodě. Řidič byl samozřejmě zastaven hlídkou a pokutován,“ zdůraznil mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Déšť a mlha jsou ale pro drony problém. „V takovém počasí nemůžeme létat. Musí být sucho, vlhkost přístroji vadí. Má osmadvacetinásobný digitální zoom, takže jsme schopni při letu přiblížit obraz až na sedm kilometrů, kdy je vozidlo stále jasně viditelné,“ popsal Šmerda. Drony policii asistují necelé tři roky a usnadňují například i mapování vážných nehod.

Drony pomáhají u požárů i nehod. Jejich piloti dostali modré majáky, formálně patří pod hasiče
Přístřešky bezdomovců i černé skládky

Drony už si vyzkoušeli i městští policisté v Ústí nad Labem. Pomohly jim odhalit přístřešky lidí bez domova na městském pozemku i černou skládku. Ústí koupilo za dvanáct milionů čtyři různě velké bezpilotní stroje s odlišným vybavením. Náklady pokryla dotace, kterou město získalo díky vítězství v soutěži 5G pro 5 měst. Bezpilotní letouny například poskytují on-line přenos přes mobilní síť.

„Takových míst v Ústí není mnoho, minimálně ne v takovém rozsahu,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný k pozemku, kde jsou kromě nelegální skládky také dva přístřešky lidí bez domova. Podle něj se u dočasných útočišť bezdomovců černé skládky objevují často. „Snažíme se v rámci Ústí mapovat místa, kde se zdržují. Z lokality je vykazujeme a poté nastupuje naše uklízecí četa. Tu tvoří alternativně odsouzení,“ dodal Novotný. Drobné skládky jsou odsouzení schopni uklidit okamžitě. S větší si ale musí poradit technika.

Drony mají pomáhat i při požárech nebo povodních. „V rámci města je může využívat také například odbor životního prostředí nebo dopravy,“ poznamenal Novotný.

Pomoc při povodních

S dronem se čtrnáct dní učil létat operátor a příslušník ústeckých strážníků Alexandr Syroťuk. Stroje jsou vybavené například termokamerou nebo zvukovým a světelným zařízením. „Strážník se nedostane všude, kde jsou houštiny, protože většinou vykonává pochůzkovou činnost ve městě. Dron nelegální bydlení odhalí, operátor nasměruje hlídku na místo a přivolaní strážníci pak řeší přestupky na místě,“ vysvětlil Novotný.

Drony budou strážníkům pomáhat i při odhalování pytláků či hledání pohřešovaných. Společnost Metropolnet bude bezpilotní letouny používat také k naskenování terénu pro vytvoření trojrozměrného modelu města.

Střední škola v Třemošnici otevře obor pro operátory dronů
Voják pomáhá s dálkovým ovládáním bezpilotního pozemního vozidla během testů v terénu

Co průmyslové kamery nevidí

Nově používají dron i strážníci v Kladně. Školení na jeho ovládání absolvovalo zhruba čtyřicet tamních městských policistů a operátorů, tedy přibližně polovina všech strážníků.

„V novém operačním středisku, které právě budujeme, počítáme také se stanovištěm pro operátora dronů, odkud budou stroje ovládány. Nyní drony využívají strážníci přímo při hlídkové činnosti v terénu,“ nechal se slyšet ředitel Městské policie Kladno Michal Strieborný.

Strážníkům drony slouží například při kontrolách zahrádkářských kolonií, okolí hřbitovů, vodních ploch, opuštěných objektů nebo průmyslové zóny. Pomáhají také při hlídkové činnosti v centru města, například v oblasti schodiště v části Podprůhon a dalších místech, kde je problematické efektivní umístění pevných kamer.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dlouhodobě varuje, že u čínských technologií může docházet k úniku dat. Ústecká policie z toho strach ale nemá – spoléhá na garanci dodavatelské firmy. Stejně jako městská policie v Kladně, která také nakoupila stroje čínské značky. Největší jim parkuje pod okny. „Skutečně ta 5G síť je jedinečná, je uzavřená, privátní, je naše. Jejím prostřednictvím komunikujeme s drony i s velínem,“ vysvětlil manažer kybernetické bezpečnosti Kladna Petr Jorg. 

Dron našel koně i zloděje kovů

Dron pomáhal například i při hledání koně, který utekl majitelce a běhal v lese u části Hnidousy. Technologie posloužila také při dopadení dvou zlodějů šrotu s kárkou naloženou starými kolejnicemi o hmotnosti zhruba 200 kilogramů. Součástí vybavení je i termovize, která umožňuje pátrat po lidech v noci.

„Dron zjistí počet lidí, jestli tam nehoří, nebo cokoliv jiného. Opravdu univerzálně, nezaměřuje se jenom na pachatele,“ vysvětlil policejní instruktor Tomáš Peleška. Drony mají šetřit i peníze. Vyjdou totiž při pátrání levněji než vrtulník.

Jednotku bezpilotních strojů nedávno zřídila také městská policie v Jablonci nad Nisou. Dronové centrum pro velké akce a pátrání plánuje také pardubická městská policie. „Sloužit by mohlo i jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie, a to nejen v Kladně,“ nastínila budoucí plány mluvčí kladenských strážníků Zuzana Hokrová.

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Přibývá ruských turistů v Evropě

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

„Krátí se čas." Trump znovu pohrozil Íránu zničením

MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
VideoPraha odstranila nebezpečnou skluzavku

Klouzačka na pražském dětském hřišti Okrouhlík stála šestnáct let. Před dvěma týdny se na ní ale zranilo dítě. Osmiletý chlapec má dva nalomené obratle. Městská část Praha 5 pak nechala skluzavku zavřít. Znalkyně nakonec uvedla, že klouzačka nebyla způsobilá k bezpečnému provozu, zmíněný úraz s tím ale nespojuje. Radnice preventivně klouzačku zlikvidovala.
Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech Česka se před pátou hodinou odpoledne sešli lidé, aby podpořili nezávislost médií veřejné služby. Pochody napříč ulicemi center měst na podporu České televize a Českého rozhlasu zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Kritika organizátorů a účastníků míří na návrh zákona, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.
„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

Předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa na tryzně v Terezíně, která připomněla oběti nacistické perzekuce, varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnil také prezident Petr Pavel a další politici, diplomati nebo skauti.
Letos přibude 130 kilometrů cyklostezek

Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek, o 34 kilometrů méně než loni. Vyplývá to ze statistik jednotlivých krajů, které má Česká televize k dispozici. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. V Ústeckém kraji naopak letos nedostaví žádnou.
V Říčanech omylem zvedli daň z nemovitosti. Vynahradíme vám to, kaje se radnice

Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje.
VideoBohaté ložisko českého granátu umožňuje prodloužit těžbu v Podkrkonoší

Družstvo Granát Turnov bude těžit v Dolní Olešnici v Podkrkonoší o pět let déle, než se plánovalo. Tamní ložisko je nečekaně bohaté. Šperkařům sice uškodil covid i úbytek zákazníků z Ruska, zájem o klenoty osázené českými granáty se ale ukázal jako trvalý. Kámen barvy holubičí krve má ideální vlastnosti pro broušení. „Ve světě se nacházejí obdobné pyropy, ale ne v takovém množství a ne takové kvalitě, jako jsou zrovna tady,“ řekl geolog Jiří Morysek. Těžba nesmí být příliš hlučná, prašná a nemůže ani snížit hladinu spodní vody. Dolní Olešnici do rozpočtu přináší ročně stovky tisíc korun.
