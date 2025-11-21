Střední škola v Třemošnici otevře obor pro operátory dronů

Střední odborná škola v Třemošnici na Chrudimsku od příštího roku nabídne nový studijní obor operátor bezpilotních systémů. Ovládání dronů se stává stále častějším požadavkem zaměstnavatelů a možnost získat komplexní vzdělání v tomto oboru je v Česku zatím omezená. Absolventi najdou uplatnění v řadě civilních profesí i v armádě.
Studenti se v novém oboru seznámí s elektrotechnikou, programováním, leteckým právem, geografickými informačními systémy i praktickou pilotáží dronů.
„Není to jen o tom umět létat s dronem, ale také o znalosti geografie, práce s mapovými podklady a pochopení široké škály elektroniky a mechaniky. Odborných předmětů bude opravdu hodně,“ říká učitel Středního odborného učiliště technického Třemošnice Jan Ptáček.
Podle zřizovatele školy, Pardubického kraje, jde o novinku ve školství s velkým potenciálem. Obor má připravit chlapce i dívky na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru.
„Analyzovali jsme požadavky trhu práce a rozhodli jsme se nabídnout studentům obory, které pro ně budou atraktivní a zároveň jim zajistí dobré pracovní uplatnění,“ uvedla ředitelka školy Helena Vančurová.
K otevření oboru musí škola připravit nové vzdělávací programy a vybavit jednu z učeben moderní počítačovou technikou. „Pořídíme drony i další prostředky potřebné k výuce. Učitele máme kvalifikované, část výuky zajistíme z vlastních zdrojů a spolupracovat budeme i s externími odborníky,“ dodala ředitelka.
Využití dronů roste napříč obory
Podle Ptáčka je uplatnění pilotů bezpilotních systémů stále širší. „Drony se objevují v zemědělství, v Integrovaném záchranném systému, který je běžně využívá, a jejich počet dále poroste. Například ve Finsku má každé policejní auto dron, aby mohli policisté jednoduše monitorovat situaci,“ uvedl.
Škola proto spolupracuje s výrobci dronů, s veřejnou správou, firmami z oblastí zemědělství a stavebnictví, s bezpečnostními složkami i dalšími institucemi, kde mohou žáci absolvovat odbornou praxi.
Střední odborná škola v Třemošnici otevře nový obor Lyceum ve dvou zaměřeních – Operátor bezpilotních systémů a Právo a státní správa. Druhé zaměření je podle ředitelky odpovědí na rostoucí poptávku po kvalitních a kompetentních pracovnících veřejné správy, samosprávy či justice. „Naším cílem je vychovávat sebevědomé a všestranné mladé lidi, kteří se budou umět orientovat v moderním světě, kriticky myslet, rozhodovat se a přinášet inovace,“ uzavřela.