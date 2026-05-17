V Říčanech omylem zvedli daň z nemovitosti. Vynahradíme vám to, kaje se radnice

Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje.
V sedmnáctitisícovém městě se problém dotkne zhruba patnácti set rodin. Tedy těch, které vlastní bytové jednotky. Zastupitelstvo zvýšení koeficientu schválilo už loni. Původně chtělo, aby si připlatili pouze majitelé průmyslových areálů na okraji Říčan. Do vyhlášky ale prý nedopatřením zahrnulo i lidi na místních sídlištích.
„Nechali jsme se poněkud zmást, kdy pod kategorii obytné budovy stát nezařazuje bytové jednotky. Tím vzniklo celé pochybení. Bytové jednotky jsou zařazeny do zbytkové kategorie,“ popsal celou záležitost tajemník městského úřadu Jaroslav Brandejs.
Mluvčí Finanční správy Patrik Madle upozornil, že nastavení místních koeficientů pro stanovení daně z nemovitých věcí dle místních parametrů je plně v působnosti obcí.
K podobným komplikacím došlo i v Litoměřicích. Vedení města si ale chyby všimlo včas a vyhlášku stihlo korigovat. To v Říčanech už je na opravu pozdě. Jak vybrané peníze místním vrátit, na radnici ještě probírají.
„Nejpravděpodobnějším řešením bude snížení daně v příštím roce,“ sdělil starosta Říčan David Michalička (Klidné město). A to snížením koeficientu z pětky na jedničku.