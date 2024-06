Zlín po protestech sníží daň z nemovitosti

Obyvatelé krajského města letošní výrazné zvýšení daně kritizovali. Dopoledne kvůli tomu byla na náměstí u radnice demonstrace, přišly desítky lidí. Opoziční zastupitelé za SPD a Zlín 21 navrhovali větší snížení místního koeficientu, než předložilo vedení města, ale neuspěli. Snížení požaduje i petice s pěti tisíci podpisy, za kterou stojí zástupci SPD.

Zvýšení daně pro letošek obhajovala radnice tím, že se poplatek neměnil řadu let a potřebou získat peníze na opravy a investice. O zvýšení daně zastupitelé rozhodli loni v červnu, opozice s tím nesouhlasila. „Investic, které máme dělat, je opravdu velké množství, a zastupitelstvo schválilo navýšení v nominální hodnotě osmdesát milionů korun, byl to průměrně 2,4 násobek, maximálně čtyřnásobek. Za to jsme zodpovědní z pozice města,“ tvrdí primátor Korec. Loni město na dani vybralo šedesát milionů korun.