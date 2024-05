Vyšší daň z nemovitosti. Majitelé ji musí zaplatit do konce května

„Zhruba milion sto tisíc občanů dostalo nebo dostává informaci do své datové schránky, asi milion lidí se přihlásilo k odběru platebních údajů do e-mailové adresy a asi 1,8 milionu lidí obdrží takovou tu klasickou poštovní složenku,“ popsal mluvčí Generálního finančního ředitelství Tomáš Weiss.

Například květinářka Simona Karbulová platí daň z nemovitosti za byt v paneláku. Finanční úřad jí už nový výměr zaslal do datové schránky. Podobně obešle další zhruba čtyři miliony poplatníků. Informace jim pošle do 24. května jedním ze tří způsobů.

Výměr s vyšší částkou daně z nemovitosti dorazil také obyvatelům středočeské Sázavy. Tady si ale připlatí jen o to, co navýšil stát. Zastupitelstvo se totiž rozhodlo koeficient neměnit, a to i přesto, že představuje významný příjem do městského rozpočtu. Podle starosty už nechtěli obyvatele víc zatěžovat, i když peníze obec potřebuje. „Co určitě musíme dotovat, je odpadové hospodářství a část jde určitě do investic, kde nám pokryjí výdaje, které jsou plánované,“ uvedl starosta Sázavy Vladimír Dvořák (Zdraví Sport Prosperita).

Třeba květinářku Simonu Karbulovou nová výše daně i tak překvapila. Letos zaplatí o zhruba polovinu víc než v jiných letech. Uhradit ji musí do konce května. Pokud ale daň převyšuje pět tisíc, finanční úřad ji rozdělí do dvou splátek.