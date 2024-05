Správná cesta, vítá Grolich změny v rozpočtovém určení daní. Došlo k „politikaření“, míní Bělica

Tereza Rozalie Vochozková

před 28 m minutami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Ministr dopravy Martin Kupka a hejtmani Jan Grolich a Josef Bělica k zásadním změnám v hospodaření krajů (zdroj: ČT24)

Podle novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou schválila vláda, má podíl krajů ze sdílených daní do tří let vzrůst o více než jedenáct miliard korun. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v úterních Událostech, komentářích řekl, že novela pomůže tomu, aby kraje měly větší možnost plnit své klíčové úkoly. Úpravu vítá také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Nová kritéria jsou podle něj objektivní. S tím však nesouhlasí hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ODS), podle kterého je návrh na nové rozdělování peněz z daní pro jeho kraj nevýhodný. „V rámci politikaření došlo k dohodě pár hejtmanů,“ prohlásil.

„Kraje budou mít větší možnost plnit své klíčové úkoly,“ poznamenal Kupka. Není to nová věc, debatuje se už o tom dlouho, kraje ale nyní dospěly k většinové shodě, uvedl dále. Stát by měl dle novely zároveň krajům přestat poskytovat čtyřmiliardovou dotaci na údržbu silnic druhých a třetích tříd. „Je tu zbytečně mnoho byrokracie. Fond dopravní infrastruktury čtyři miliardy přerozděluje krajům a musí to také kontrolovat, je s tím spojená zbytečná administrativa,“ odůvodnil krok Kupka. Výhrady k novému rozpočtovému určení daní měly zejména Moravskoslezský a Ústecký kraj. „Délka silnic je pouze jeden ukazatel, který rozhoduje o tom, jakým způsobem je kraj peníze do komunikací druhé a třetí třídy schopen rozdělovat. Jsou tam další aspekty, které hrají roli, a pro náš kraj je to krajně nevýhodné,“ podotkl Bělica.

Jedním z nich je podle něj šířka silnic. „Vliv na jejich údržbu a opravy má i jejich zatížení,“ zdůraznil s tím, že Moravskoslezský kraj je dopravně zatížen poměrně hodně. „Máme tu dost silnic, které jsou širší, jsou čtyřproudové, (...) jsou na nich mosty, po kterých jezdí nákladní kamionová doprava,“ vyjmenoval. Grolich úpravu naopak vítá, Jihomoravský kraj byl podle něj po dvacet let výrazně podfinancovaný. „Bude to určitě správná cesta, protože dvacet let žijeme ve stavu, kdy to financování nebylo nastaveno úplně férově, kritéria nebyla objektivní. Přestože nám rostl počet obyvatel, nedostávali jsme více peněz,“ zdůraznil. Zavedení kritérií, která budou každý rok přepočítatelná, je tak podle něj správné. „To, co tu uvedl kolega Bělica, jsou kritéria, která se nedají každý rok přepočítat a nejsou pro ně relevantní podklady,“ poznamenal směrem k moravskoslezskému hejtmanovi.