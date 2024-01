Platba daně z nemovitosti se zvedne nejméně o 80 procent, další úpravy mohou přidat obce

Do konce ledna mají lidé čas na podání přiznání k dani z nemovitosti. Všem poplatníkům se výrazně zvedne sazba, a to minimálně o 80 procent. A netýká se jen lidí, kteří loni nově získali dům, byt nebo pozemek. Kvůli změnám, které přinesl vládní úsporný balík, jej naopak musejí podat i někteří majitelé, kteří byli v minulosti k dani přihlášeni.

Vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí mohou lidé písemně nebo elektronicky. Poradit jim mohou pracovníci na speciálně zřízených telefonních linkách. Úředníci také od začátku ledna vyjíždějí do odlehlejších obcí, kde nemají stálé pracoviště.

To se týká třeba obce Přeštice na Plzeňsku, kam v tomto týdnu dorazili pracovníci příslušného finančního úřadu. Zájem o vysvětlení měl i Josef Nechutný, s manželkou vlastní garáž. U ní je nutné zkontrolovat, co je zapsáno v katastru nemovitostí v kolonce „způsob užití“.

„V případě, že se jedná o stavby, které byly v minulosti posouzeny třeba jako garáž, protože tak byly užívány, nicméně evidenčně v katastru jsou evidovány třeba se způsobem využití jako jiná jednotka nebo jiná stavba, to je právě ten příklad, kdy daňoví poplatníci musí podat daňové přiznání,“ vysvětluje daňový poradce Petr Koubovský ze společnosti Rödl a Partner.

Pomoc s vyplněním přiznání potřebovala také paní Čejková. Loni jí zemřel manžel a majetek tak má nově napsaný jen na sebe. „Měli jsme dva důchody a platili jsme domovní daň z baráku, teď mám jen jeden a mám platit ještě jednou tolik,“ říká.

V současné chvíli ještě nic platit nemusí, do 31. ledna je nutné podat pouze přiznání. Finanční úřady by pak do přibližně 22. května měly poslat nové výměry – buď složenkou, datovou schránkou nebo e-mailem.