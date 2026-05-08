Kvůli dronu odklonilo pražské letiště letadlo, jeden člověk byl zadržen


8. 5. 2026Aktualizovánopřed 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Letecký provoz v Praze narušil dron v bezletové zóně Letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka.

Několik dalších letadel nabralo zpoždění. Policie dron zajistila. „Případ dále prověřujeme,“ sdělili policisté. Za létání s dronem v zakázaných oblastech hrozí v Česku vysoké pokuty, případně může jít o trestný čin obecného ohrožení, za který hrozí vězení.

S případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz berlínské letiště, loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na dvě hodiny. Podobné problémy loni řešila například i letiště v nizozemském Eindhovenu, v belgickém Lutychu či Bruselu, německém Mnichově nebo ve švédském Göteborgu.

Na pražském letišti kvůli anonymní výhrůžce drony loni v říjnu zasahovala policie. Nakonec žádné drony nezaznamenala, provoz letiště omezen nebyl.

Česko si připomíná Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

Na pietách po celém Česku si v pátek lidé připomínají 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Hlavní oficiální vzpomínkovou akcí bylo dopoledne slavnostní shromáždění před Národním památníkem na Vítkově. Zúčastnili se ho politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel označil druhou světovou válku za varovné svědectví pro současnost.
10:01Aktualizovánopřed 26 mminutami

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) nenalezli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel to sdělil po pátečním jednání s předsedou vlády na Pražském hradě. Babiš míní, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však na účasti trvá, a pokud by mu ji vláda nedovolila, hrozí kompetenční žalobou. Podle Babiše se o složení delegace rozhodne v červnu.
05:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoBaterií u domácích fotovoltaik přibývá. Stát chce pravidla recyklace

Baterií u domácích fotovoltaik přibývá. V poslední době si ji pořizovalo osmdesát až devadesát procent domácností, které se rozhodly pro energii ze slunce. Celkem jich je asi dvě stě tisíc. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Společnost Ecobat, která se o jejich sběr stará, upozorňuje, že chybí peníze na povinnou recyklaci. Část dodavatelů je totiž neplatila vůbec nebo v nedostatečné výši. Prodejci velkých baterií si dosud mohli vybrat. Buď se zapojit do kolektivního systému, nebo sběr a recyklaci řešit sami. Ne všichni na to ale podle společnosti Ecobat myslely a některé firmy i zkrachovaly. Nově má být zapojení do kolektivního systému povinné. Jasná pravidla zavede podle ministerstva životního prostředí novela o výrobcích s ukončenou životností. Ta je v současnosti podle mluvčí resortu před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.
před 9 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

Hosté Události, komentářů probrali českou zahraniční politiku a spor prezidenta Petra Pavla s vládou Andreje Babiše (ANO) o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pozvání přijali členové sněmovního zahraničního výboru Michal Ratiborský (ANO) a Barbora Urbanová (STAN). „Prezident a vláda se shodují v nutnosti naplňování závazku k výdajům na obranu, ale v zahraniční politice tomu tak není. Například v otázce Číny,“ uvedl Ratiborský. „Svět není černobílý. Nemáme dvě různé zahraniční politiky. Vláda a prezident by se měli shodovat a reprezentovat zájmy naší země,“ míní Urbanová. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
před 9 hhodinami

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
před 11 hhodinami

Pavel chce s Babišem oznámit společnou účast na summitu NATO, nevyloučil žalobu

Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části ve středu zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. S Babišem chce v pátek také dojednat pravidelné schůzky. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
před 20 hhodinami

ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 21 hhodinami
