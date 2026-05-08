Kvůli dronu odklonilo pražské letiště letadlo, jeden člověk byl zadržen

Letecký provoz v Praze narušil dron v bezletové zóně Letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka.
Několik dalších letadel nabralo zpoždění. Policie dron zajistila. „Případ dále prověřujeme,“ sdělili policisté. Za létání s dronem v zakázaných oblastech hrozí v Česku vysoké pokuty, případně může jít o trestný čin obecného ohrožení, za který hrozí vězení.
S případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz berlínské letiště, loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na dvě hodiny. Podobné problémy loni řešila například i letiště v nizozemském Eindhovenu, v belgickém Lutychu či Bruselu, německém Mnichově nebo ve švédském Göteborgu.
Na pražském letišti kvůli anonymní výhrůžce drony loni v říjnu zasahovala policie. Nakonec žádné drony nezaznamenala, provoz letiště omezen nebyl.