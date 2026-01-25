Přestupků s drony je dále nejvíc kolem Hradu a letiště

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) loni dostal meziročně víc oznámení spojených s létáním dronů v Česku, eviduje 572 podání. Tento počet zahrnuje oznámení přestupků od policie, podněty i dotazy z řad veřejnosti. Nejvíc provozovatelé a piloti dronů chybují v okolí Letiště Václava Havla a Pražského hradu. Úřad loni rozhodl celkem o 31 pokutách, každá byla ve výši deseti tisíc korun. Některá oznámení řeší domluvou, často pachatele přestupku vůbec nezjistí a případ odloží.
Za rok 2025 eviduje Úřad pro civilní letectví celkem 572 podání v souvislosti s drony. Z tohoto počtu přišlo 342 oznámení o přestupku od policie, 175 s neznámým pachatelem. Za rok 2024 měl úřad celkem 338 podání. Z toho 225 policejních oznámení o přestupku, téměř polovinu, 110, na neznámého pachatele. „V některých případech je věc odložena, zejména pokud se jedná o přestupek spáchaný neznámým pachatelem,“ shrnula mluvčí ÚCL Jitka Ungerová.
Pokuty za létání v zákazech
Úřad loni udělil 31 desetitisícových pokut u rozhodnutých řízení. Do těch patří také řízení k přestupkům oznámeným v předchozích třech letech. „U pravomocně rozhodnutých správních řízení z roku 2025 byla zatím uložena pokuta ve výši deset tisíc korun ve dvaceti případech,“ vysvětlila mluvčí s tím, že některá řízení stále běží a některá ještě nezačala.
U rozhodnutých řízení z roku 2024 uložil úřad pokutu deset tisíc korun ve 24 případech. „ÚCL však ukládá i správní trest napomenutí či propadnutí věci,“ doplnila Ungerová.
Piloti dronů loni nejčastěji porušovali pravidla zejména u ruzyňského letiště a Hradu. O rok dříve byla situace obdobná. „Nejčastěji dochází k přestupkům na úseku provozu bezpilotních systémů v CTR Ruzyně, tedy v okolí Letiště Václava Havla Praha, a v zakázaném prostoru LKP1 Pražský hrad, kde lze provozovat bezpilotní systém pouze se souhlasem správce prostoru a na základě oprávnění vydaného ÚCL,“ vysvětlila mluvčí.
Podle Ungerové stojí za řadou přestupků nerespektování platných pravidel nebo neznalost. „Velký mýtus je, že se nesmí létat v obcích. To možné je, ale samozřejmě za přísného dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany soukromí,“ uzavřela Ungerová.