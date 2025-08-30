Od pondělí budou platit nová pravidla pro létání s drony. Mají být jednodušší i přehlednější. Úřady doufají, že profesionální i amatérští piloti budou lépe vědět, kde smějí a nesmějí létat, jaká povolení potřebují a jaké podmínky musí splnit. Počet registrovaných pilotů roste ročně v desítkách procent. V současnosti jich je v Česku přes osmdesát tisíc.
Nová pravidla pro létání s drony přinesou jednoduchost i přehlednost, věří úřady
Mladík Antonín Polák zatím vlastní dron nemá. V Dronoškole si jeho ovládání vyzkoušel poprvé. „Začátečníky učíme posoudit dané místo letu, dát si pozor na nezapojené osoby, na místa s nějakým zvýšeným výskytem lidí nebo aut,“ vysvětluje ředitel Dronoškoly David Bouška.
Na otázku, zda mu pravidla přišla složitá, odpovídá Polák, že někdy ano. „Třeba si hlídat výšku. A hlavně dálnice a stromy, protože to mi bude, si myslím, dělat největší problém,“ upřesňuje.
V této dronové škole mají zhruba stovku žáků ročně. A většinou odcházejí s podobnými pocity. „Budu s tím chtít létat určitě. Teď si zatím koupím nějaký malý a pak v dospělosti větší. Budu si ho asi přát k Vánocům nebo poprosím tátu,“ říká Polák.
Při porušení pravidel hrozí sankce
S drony ale nejde létat všude. Zájemci se tak na kurzech učí, jak s nimi bezpečně manipulovat a taky to, jak dodržovat pravidla tak, aby nevlétli do zakázaných zón. V opačném případě může dron skončit až na Úřadu pro civilní letectví. Při vážnějším porušení pravidel totiž hrozí pokuty i zabavení stroje.
Ročně jsou takových případů desítky až stovky. Přestupků ještě mnohem víc. „Velká část chybujících jsou ti, kteří neví. Samozřejmě mají podvědomí, že by něco porušovat neměli, ale nechtějí studovat detaily,“ přibližuje ředitel odboru regulace a bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
Právě velká míra administrativy je pro část pilotů překážkou. „Když budete třeba létat v chráněné krajinné oblasti, musíte si zjistit, co kde přesně platí. Když budete chtít létat v hustě osídleném prostoru, musíte znovu otevřít příslušný legislativní dokument a informaci si dohledat,“ popisuje aktuální stav projektová manažerka kampaně Létejte zodpovědně Jitka Novák Syslová.
Orientaci v pravidlech mají usnadnit nové mapy
To by ovšem nová pravidla měla od 1. září změnit. „Pilot si nemusí nic hledat, žádné právní dokumenty, otevře si digitální mapu a v té digitální mapě se podívá, kde může létat. Kde žádná zóna není, tam nic nevyskočí, kde nějaká zóna je, tak mu vyskočí, co by měl udělat,“ nastiňuje Plaček. Úřady i instruktoři si od přehlednějších map slibují, že používání bezpilotních letounů zjednoduší.
Nové mapy budou mnohem detailnější a budou obsahovat více potřebných informací. Pilot každého dronu tak díky mapě bude ještě před startem moci ověřit veškerá možná omezení, která ho v dané plánované lokalitě pro let budou čekat. Například na louce jsou omezení volnější než v husté městské zástavbě.
„Primární myšlenka byla taková, aby veškeré informace, které jsou závazné pro pilota, byly součástí digitální mapy. Je to soubor veškerých informací, které pilot v tom místě, kde létá, může potřebovat,“ upřesňuje Plaček.
Součástí aplikace je i informace o tom, na koho se obrátit s případnou žádostí o povolení, pokud chce pilot létat například v chráněném území. Každá z vyznačených ploch na digitální mapě tedy automaticky neznamená zákaz, jen upozorňuje na oblasti, kde se na daný dron mohou nějaké podmínky vztahovat.
Jak dodržovat nová i stará pravidla radí nejen začínajícím pilotům i řízení letového provozu s již zmíněnou kampaní Létejte zodpovědně. „Určitě bych vypíchla text o provozu dronů ve městě, protože tam se pravidla liší podle váhy dronu či v blízkosti letišť. Nebo třeba provoz dronů a ochrana osobních údajů,“ uvádí Novák Syslová.
Pravidla se liší i na základě hmotnosti dronu
Většina dronů je v takzvané otevřené kategorii. Pro ty nejmenší platí nejmírnější pravidla. I tak ale piloti musí splnit základní povinnosti. Tedy registrovat svůj stroj a případně splnit základní letovou zkoušku. Další povinnosti se potom liší podle typu dronu. Klíčové je dělení podle hmotnosti.
„S tím, jak hmotnost roste, se utahují pravidla. Takovým typickým zástupcem nejlehčí kategorie je letadlo, které váží do dvou set padesáti gramů. Pravidla pro provoz takového letadla jsou nejméně striktní a nejvíce rozvolněná,“ vysvětluje Plaček.
Právě těchto bezpilotních strojů je mezi lidmi nejvíce. Smí létat do výšky maximálně 120 metrů a pilot musí na stroj vždy vidět. Jeho zodpovědností je také zajistit, aby neohrozil nikoho dalšího. Třeba tím, že by letěl nad davem lidí, aniž by měl jejich souhlas. V okolí letišť pak platí pravidla ještě přísnější – nižší je třeba výškový limit.
„Kdybychom ten řízený prostor nehlídali, tak by v lepším případě mohlo prostřednictvím dronu dojít k narušení plynulosti letového provozu. V úplně extrémním představitelném případě i k nějaké srážce nebo něčemu nebezpečnému,“ říká Novák Syslová.
Pravidla pro drony s kamerou
Přísnější pravidla platí, i pokud má dron kameru nebo jiný senzor, který dokáže snímat osobní údaje. Musí být označený registračním číslem, které mu přidělí příslušné úřady. Majitel dronu číslo nalepí na horní nebo spodní stranu svého stroje. Doteď také platilo, že konkrétní let měl být nahlášený v aplikaci DronView. Od pondělí se bude k hlášení využívat zmíněný nový systém – DronMap.
Za nedodržení pravidel hrozí pokuty – ve většině případů jde o částku deset tisíc korun. Úřad pro civilní letectví celkem řešil letos 221 přestupků.
Drony ale také pomáhají. Například hasičům při zásazích, a to třeba s koordinací jednotek i kontrolou stavu budov předtím než dovnitř zamíří statik. Policii zase pomáhají s pátráním po pohřešovaných nebo při mapování míst činu.