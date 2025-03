Letecký úřad loni řešil rekordní počet hlášení o dronech, rozdal desítky pokut

Letos pak už úřad udělil patnáct pokut za celkem 150 tisíc. Potrestat pachatele ale podle Ungerové lze i zabavením stroje či napomenutím. Ne vždy se to ale podaří. „Značný počet podnětů se týká neznámých pachatelů, tedy osob, které přestupek spáchaly, ale nepodařilo se zjistit jejich totožnost,“ dodává mluvčí.

Ředitel DronPro Alex Drak vidí největší riziko v Bouškou rovněž zmíněném pádu dronu. „Při nesprávném zacházení je největším nebezpečím bezesporu pád, ale to za předpokladu, že s dronem létám v těsné blízkosti objektů. Pochopitelně nejrizikovější jsou drobné či tenké překážky typu drátů,“ dodává Drak.

Nejčastěji podle Ungerové narušují lidé s drony prostor Letiště Václava Havla, kde pro létání platí přísná pravidla. „Přestupky jsou nejčastěji páchány v řízeném prostoru letiště, to zahrnuje i obce Hostivice, Chýně, Dobrovíz, Zličín, Přední Kopanina, Divoká Šárka,“ vypočítala. Dále pak podle ní lidé létají v zakázaném prostoru Pražského hradu a porušují pravidla létání v hustě osídleném prostoru (například v blízkosti staveb, komunikací, nebo přelétávání nad lidmi, kteří nejsou zapojení do provozu a podobně).

Klíčová je předletová příprava

Rostoucímu množství přestupků by mohla dle odborníků zabránit důkladná předletová příprava a znalost příslušných pravidel. „Každému letu předchází prostudování všech mapových podkladů relevantních pro let dronu. Fyzicky na místě je klíčová takzvaná ‚rekognoskace terénu’, neboli zhodnocení potenciálních rizik možného střetu. Let musím následně přizpůsobit tak, abych eliminoval všechna identifikovaná rizika,“ popisuje Drak.

Bouška z Dronoškoly vidí problém i v jednoduchosti, s jakou lze získat pilotní průkaz dronu. „Osobně vnímám zásadní problém v tom, jak málo času je třeba věnovat tomu, aby s ním člověk mohl legálně létat. Často vídám dálkové piloty, kteří ‚odklikali‘ on-line test, ale o pravidlech a bezpečnosti nevědí vůbec nic,“ vysvětluje.

Úřad pro civilní letectví v současné době eviduje v registru pilotů bezpilotních systémů 75 322 pilotů a 72 386 provozovatelů bezpilotních systémů. Registrace je nutná v případě, že dron váží více než 250 gramů a současně má fotoaparát (kameru) nebo jiný senzor schopný detekovat osobní údaje.