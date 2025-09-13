Ministerstvo zdravotnictví představilo koncepci, jak řešit nedostatek kapacit v péči o duševní zdraví. Počítá s navýšením akutních lůžek pro děti a taky podporou mladých lékařů. Dětem v těžkých situacích pomáhají i stovky nízkoprahových klubů. Některé z nich se tento týden mimořádně otevřely také veřejnosti.
Dětem v potížích pomáhají nízkoprahové kluby
Během pěti let až polovina psychiatrů odejde do penze. Dětí, které jejich pomoc potřebují, ale přibývá. Za patnáct let počet takových mladých vzrostl o 70 procent. V krizových stavech má od ledna začít pomáhat až desítka akutních psychiatrických ambulancí.
„Tato zařízení jsou určena pro ty, kteří v současné chvíli nemají svého ambulantního psychiatra. Buď už mají prvotní příznaky nebo už jsou po hospitalizaci a stále ještě nemají ambulantního psychiatra,“ říká vedoucí oddělení systémových reforem z resortu zdravotnictví Ivana Svobodová.
Novinkou bude i možnost využívat digitální psychoterapii. Počítá s ní úhradová vyhláška. Pacienti se tak budou moct zdarma léčit pomocí aplikace.
„Na mobilu budete mít ucelený seznam úkolů, které máte řešit, abyste zvýšili schopnost zvládat svoje nepříjemné stavy. Já dávám zpětnou vazbu, jak se mi v tom daří a klinický psycholog mně zpětně dává vědět, na co se mám zaměřit,“ popisuje výkonný místopředseda Národní rady pro duševní zdraví Tomáš Kašpárek.
Pomoc nabídl i muzikant Pokáč
Pomáhají i nízkoprahové kluby, kde má lekce i písničkář Jan Pokorný, zvaný Pokáč. Ten podporuje mladé muzikanty, kteří nemají na zaplacení uměleckých škol nebo hudebních táborů. Sám daruje milion korun ročně. Žádosti rodin pak řeší sociální pracovníci z dárcovské platformy Znesnáze. „Hudba je skvělá věc po všech stránkách. Zábava, vzdělávání, poznáte nové lidi,“ vyjmenovává hudebník.
Projekt Pokáče a Znesnáze už podpořil dvě stě dětí po celém Česku a hlásit se mohou další. Podle organizátorů by měl totiž trvat minimálně pět let. „Chceme ukázat způsob práce nízkoprahových klubů, ten musí být kreativní, protože děti jsou kreativní. Snažíme se přitáhnout pozornost umělců,“ prohlašuje ředitelka České asociace streetwork ČR Martina Zikmundová.
Na pražském Žižkově se propojili školáci z Domu dětí a mládeže a zároveň z nízkoprahového klubu. Ten je sociální službou, kde teenageři zdarma řeší v bezpečném prostředí svoje potíže. „Místo tady najde člověk, který má problémy doma, špatné zázemí, ale i někdo, kdo je talentovaný a chce se posouvat,“ říká ředitelka DDM Praha 3 – Ulita a klubu Beztíže Kateřina Jarošová.
Potíže jsou různé. „Často je to sebepoškozování nebo potýkání se samotou, takže se snažíme mladé lidi vtahovat do života, aby věděli, že na to nejsou sami,“ tvrdí vedoucí klubu Beztíže Tomáš Klumpar. Navíc jde o službu, kde nepotřebují svolení rodičů. Nejen to ukazuje veřejnosti Týden nízkoprahových klubů, které často vznikají v rizikových oblastech nebo na velkých sídlištích.