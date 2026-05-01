Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj


1. 5. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Zprávy ve 12: Prvomájové akce v Česku
Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využívají k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze je na programu také protifašistická demonstrace nebo anarchistický piknik. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti. V Plzni zároveň v pátek začínají šestidenní Slavnosti svobody.

Už v dopoledních hodinách začaly v Praze tradiční oslavy na Střeleckém ostrově, kde se sešly představitelé některých politických stran. Na akci KSČM zaznívala kritika vlády Andreje Babiše (ANO) i výzvy k podpisu petice proti pořádání sjezdu sudetských Němců v Brně. Spolu s představiteli KSČM vystoupil i šéf ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie) Jiří Paroubek.

Na Střeleckém ostrově se sešli i příznivci Sociální demokracie (SOCDEM). Předseda Jiří Nedvěd řekl, že strana musí být připravená zhostit se znovu úlohy vedoucí levicové síly v zemi v momentě, kdy vláda nebude schopná udržet si podporu veřejnosti kvůli vzniku dalších konfliktů a problémů. SOCDEM má na Střeleckém ostrově stánek celý den, kolemjdoucí lákají mimo jiné na jídlo zadarmo. Nabízejí také například hry pro děti.

Na Prvního máje se v Praze sešli politici, anarchisté i studenti
Majáles 2025

Dopoledne byl na ostrově na programu také piknik anarchistů. „Řečníci tam před poměrně velkým počtem účastníků hovořili o různých tématech,“ uvedl redaktor ČT Filip Šusta, podle něhož šlo o oblast lidských práv či feminismu. Na všechny akce dohlíží desítky policistů a členů antikonfliktního týmu. Redaktor ČT Jakub Pacner krátce po poledni sdělil, že dění na Střeleckém ostrově se dosud obešlo bez komplikací.

V poledne ze Střeleckého ostrova vyrazil směrem ke Smíchovskému nádraží protestní průvod proti údajnému nástupu ultrapravice v Česku. Podle Šusty se účastníci pochodu obávají, že „narůstá vliv nacionalistických či fašistických sil“ ve veřejném prostoru, v politice i na sociálních sítích. Trasa vede přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov do klubu, kde se koná festival AFA fest. Na akci rovněž dohlíží policie i antikonfliktní týmy.

Redaktor ČT Filip Šusta o pochodu proti fašismu
Prahou prošel i průvod majálesu

V hlavním městě se ale konají i studentské akce, třeba majáles. Ten podle redaktorky ČT Nikol Rykrové odstartoval studentským průvodem. Podle odhadů policie se ho zúčastnilo asi pět set lidí, které doprovázely alegorické vozy ozdobené do barev čtyř pražských univerzit. Přítomní byli ale i studenti mimopražských univerzit, konkrétně z brněnské Masarykovy a Mendelovy univerzity.

„Nyní se účastníci postupně přesouvají ze Strossmayerova náměstí, kam průvod mířil, do areálu letiště v Letňanech, kde pokračuje oficiální část majálesu open-air festivalem, kde budou různá hudební vystoupení a proběhne také volba krále a královny majálesu,“ sdělila krátce po dvanácté hodině Rykrová. Další podobná akce, Studentský majáles, který se každoročně konal 1. května v kampusu Hybernská, se letos poprvé uskuteční o týden později 8. května.

Tradice majálesů, které se konají i v jiných městech, v tuzemsku ochabovala po druhé světové válce, komunisté se v poválečných letech snažili studentské slavnosti proměnit v organizovanou svazáckou manifestaci po vzoru prvomájových politických průvodů. Původní duch akce se postupně navracel po pádu Stalinova kultu v roce 1956. Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964. O rok později se v Praze uskutečnila zřejmě nejznámější majálesová slavnost, když byl králem zvolen americký básník a představitel beatnického hnutí Allen Ginsberg. Tradici majálesů přerušila normalizace, studenti akce obnovili v roce 1990.

Beatnik Ginsberg se stal v Praze králem majálesu, pro StB byl ale chroustem
Allen Ginsberg králem majálesu v roce 1965

Akce se konají i v regionech

Májových slavností se lidé mohou účastnit i v regionech. V olomoucké Korunní pevnůstce je na programu divadelní představení, ukázky výcviku služebních psů, sportovní stanoviště nebo prezentace Integrovaného záchranného systému. Nadace Tomáše Bati připravila pro tento den v zahradě zlínské Baťovy vily tradiční prvomájovou oslavu, která se letos zaměřila na sportovce. Baťovské oslavy svátku práce připomnělo i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Lidé si mohli vyrobit prvomájové mávátko či sestavit model alegorického vozu s tradičními baťovskými hesly. 

V Jičíně se při májové slavnosti představuje lidem historická i moderní hasičská technika, naplánované jsou i koncerty, divadelní a taneční vystoupení. Zájemci se také mohou svézt po železniční trati Kopidlnka historickým vlakem taženým parní lokomotivou nazývanou Všudybylka. V Novém Boru lidé mohou vyrazit na prvomájovou vyjížďku historických bicyklů.

Zprávy ve 12: Oslavy Prvního máje ve Zlíně a v Teplicích
Oslavy probíhají také na trojmezí Česka, Slovenska a Polska. „Mají být jednak oslavou společných tradic, ale také vůbec možnosti se takto společně potkat,“ sdělila redaktorka ČT Eva Krejčí, podle níž lidé na místě od dvanácti hodin stavěli tradiční májku. Na programu jsou i koncerty lidové hudby. „Tradičně se akce koná na Prvního máje už 22 let, a to od vstupu zemí do Evropské unie,“ doplnila.

Svátek práce je mezinárodní dělnický svátek, který se první květnový den slaví od roku 1890. Na návrh francouzských socialistů ho v roce 1889 zavedla II. internacionála na připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

30 let zpět: Bereme si nazpátek ukradený svátek
VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o stavebním zákoně

Vláda Andreje Babiše (ANO) si od nového stavebního zákona slibuje, že rozhýbe stavební trh. Opozice tvrdí, že je ušitý horkou jehlou a způsobí víc škody než užitku. „Ten zákon napsali developeři, a to ještě developeři pražští. (...) Máme tady zákon, který ne, že ruší razítka, ale vypíná kontrolu veřejných zájmů. (...) Národní památkový úřad si ani nesáhne na ty chráněné zóny,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Neřešíme jenom problémy Prahy,“ oponovala poslankyně Zuzana Ožanová (ANO). „To, že se snažíme, aby bylo nějakým způsobem (k dispozici) bydlení, aby se rozrůstal bytový fond, a aby lidé měli kde bydlet, to je pravda. Ale to jen jedna z drobných věcí, jsou tam (ve stavebním zákoně) i další,“ dodala.
VideoDůvod zpoždění vlaků se už lidé z hlášení na nádražích nedozvědí

Cestující ve čtvrtek naposledy slyšeli na nádražích důvody zpoždění vlaků. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se lidé z drážních amplionů dozvědí pouze dobu, o kterou se vlaky opozdí. Cílem prý je, aby zpráva byla stručná a krátká a pro cestující nevznikala zbytečná akustická zátěž. Správa se na tom dohodla s dopravci. Zájemci si důvody zpoždění – je jich celkem čtrnáct – mohou dál najít například v aplikaci Datel Správy železnic nebo na portálu Můj vlak národního dopravce.
Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, řekl ve čtvrtečním Interview ČT24 ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v souvislosti s avizovanými slevami na jízdné od nového roku. Podle něj nejde o rozhazování peněz. Lidé bez těchto opatření budou jezdit častěji autem a spotřebovávat více paliva, míní. Vyjádřil se i k rozestavěným dálnicím. Prioritou je dle ministra dostavět dálnici D35. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Případ údajného obřího podvodu míří k soudu, škoda přesahuje půl miliardy

Státní zástupce obžaloval čtyři lidi z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnou PlatonCoin v souvislosti s projektem Platon Life. V rozsáhlé obžalobě je viní z podvedení 2732 klientů, kterým pod příslibem výhodného zhodnocení vložených peněz způsobili škodu přes 540 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací hrozí skupině v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.
Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
„Duch z Maginotovy linie.“ Občan na jihu Čech odevzdal policii pevnostní minomet

Při zbraňové amnestii odevzdal ve čtvrtek občan v Českých Budějovicích pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů. Jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. Policie o odevzdání kuriózní zbraně informovala na síti X.
NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci. Hrad vzkázal, že rozhodnutí plně respektuje.
