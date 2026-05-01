Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využívají k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze je na programu také protifašistická demonstrace nebo anarchistický piknik. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti. V Plzni zároveň v pátek začínají šestidenní Slavnosti svobody.
Už v dopoledních hodinách začaly v Praze tradiční oslavy na Střeleckém ostrově, kde se sešly představitelé některých politických stran. Na akci KSČM zaznívala kritika vlády Andreje Babiše (ANO) i výzvy k podpisu petice proti pořádání sjezdu sudetských Němců v Brně. Spolu s představiteli KSČM vystoupil i šéf ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie) Jiří Paroubek.
Na Střeleckém ostrově se sešli i příznivci Sociální demokracie (SOCDEM). Předseda Jiří Nedvěd řekl, že strana musí být připravená zhostit se znovu úlohy vedoucí levicové síly v zemi v momentě, kdy vláda nebude schopná udržet si podporu veřejnosti kvůli vzniku dalších konfliktů a problémů. SOCDEM má na Střeleckém ostrově stánek celý den, kolemjdoucí lákají mimo jiné na jídlo zadarmo. Nabízejí také například hry pro děti.
Dopoledne byl na ostrově na programu také piknik anarchistů. „Řečníci tam před poměrně velkým počtem účastníků hovořili o různých tématech,“ uvedl redaktor ČT Filip Šusta, podle něhož šlo o oblast lidských práv či feminismu. Na všechny akce dohlíží desítky policistů a členů antikonfliktního týmu. Redaktor ČT Jakub Pacner krátce po poledni sdělil, že dění na Střeleckém ostrově se dosud obešlo bez komplikací.
V poledne ze Střeleckého ostrova vyrazil směrem ke Smíchovskému nádraží protestní průvod proti údajnému nástupu ultrapravice v Česku. Podle Šusty se účastníci pochodu obávají, že „narůstá vliv nacionalistických či fašistických sil“ ve veřejném prostoru, v politice i na sociálních sítích. Trasa vede přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov do klubu, kde se koná festival AFA fest. Na akci rovněž dohlíží policie i antikonfliktní týmy.
Prahou prošel i průvod majálesu
V hlavním městě se ale konají i studentské akce, třeba majáles. Ten podle redaktorky ČT Nikol Rykrové odstartoval studentským průvodem. Podle odhadů policie se ho zúčastnilo asi pět set lidí, které doprovázely alegorické vozy ozdobené do barev čtyř pražských univerzit. Přítomní byli ale i studenti mimopražských univerzit, konkrétně z brněnské Masarykovy a Mendelovy univerzity.
„Nyní se účastníci postupně přesouvají ze Strossmayerova náměstí, kam průvod mířil, do areálu letiště v Letňanech, kde pokračuje oficiální část majálesu open-air festivalem, kde budou různá hudební vystoupení a proběhne také volba krále a královny majálesu,“ sdělila krátce po dvanácté hodině Rykrová. Další podobná akce, Studentský majáles, který se každoročně konal 1. května v kampusu Hybernská, se letos poprvé uskuteční o týden později 8. května.
Tradice majálesů, které se konají i v jiných městech, v tuzemsku ochabovala po druhé světové válce, komunisté se v poválečných letech snažili studentské slavnosti proměnit v organizovanou svazáckou manifestaci po vzoru prvomájových politických průvodů. Původní duch akce se postupně navracel po pádu Stalinova kultu v roce 1956. Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964. O rok později se v Praze uskutečnila zřejmě nejznámější majálesová slavnost, když byl králem zvolen americký básník a představitel beatnického hnutí Allen Ginsberg. Tradici majálesů přerušila normalizace, studenti akce obnovili v roce 1990.
Akce se konají i v regionech
Májových slavností se lidé mohou účastnit i v regionech. V olomoucké Korunní pevnůstce je na programu divadelní představení, ukázky výcviku služebních psů, sportovní stanoviště nebo prezentace Integrovaného záchranného systému. Nadace Tomáše Bati připravila pro tento den v zahradě zlínské Baťovy vily tradiční prvomájovou oslavu, která se letos zaměřila na sportovce. Baťovské oslavy svátku práce připomnělo i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Lidé si mohli vyrobit prvomájové mávátko či sestavit model alegorického vozu s tradičními baťovskými hesly.
V Jičíně se při májové slavnosti představuje lidem historická i moderní hasičská technika, naplánované jsou i koncerty, divadelní a taneční vystoupení. Zájemci se také mohou svézt po železniční trati Kopidlnka historickým vlakem taženým parní lokomotivou nazývanou Všudybylka. V Novém Boru lidé mohou vyrazit na prvomájovou vyjížďku historických bicyklů.
Oslavy probíhají také na trojmezí Česka, Slovenska a Polska. „Mají být jednak oslavou společných tradic, ale také vůbec možnosti se takto společně potkat,“ sdělila redaktorka ČT Eva Krejčí, podle níž lidé na místě od dvanácti hodin stavěli tradiční májku. Na programu jsou i koncerty lidové hudby. „Tradičně se akce koná na Prvního máje už 22 let, a to od vstupu zemí do Evropské unie,“ doplnila.
Svátek práce je mezinárodní dělnický svátek, který se první květnový den slaví od roku 1890. Na návrh francouzských socialistů ho v roce 1889 zavedla II. internacionála na připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
