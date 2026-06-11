Prezident Petr Pavel ve čtvrtek ráno v pražské Opletalově ulici odstartoval letošní ročník soutěžní jízdy 1000 mil československých. Z Prahy do Bratislavy a zpět vyrazilo 130 historických automobilů, více než polovina z nich od českých výrobců. Akce navazuje na legendární závod ze třicátých let minulého století a připomíná historii domácího motorismu i um tehdejších konstruktérů.
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ŽivěSněmovna se mimořádně sešla kvůli otázce Babišova střetu zájmů
Poslanci na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatují o otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacích skupině Agrofert. Opoziční poslanci budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Podle průběhu projednávání ve sněmovně budou zvažovat i napadnutí u Ústavního soudu. Úpravy v úterý předložila skupina koaličních poslanců, kvůli tomu odpadne běžné připomínkové řízení.
Schodek rozpočtu příští rok může překročit 350 miliard, uvedla rozpočtová rada
Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.
Prahu zaplnily historické vozy předválečné automobilové éry
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek ráno v pražské Opletalově ulici odstartoval letošní ročník soutěžní jízdy 1000 mil československých. Z Prahy do Bratislavy a zpět vyrazilo 130 historických automobilů, více než polovina z nich od českých výrobců. Akce navazuje na legendární závod ze třicátých let minulého století a připomíná historii domácího motorismu i um tehdejších konstruktérů.
VideoBělorusové patří do Evropy, Lukašenko je loajální Rusku, říká Cichanouská
Běloruská politička a aktivistka Svjatlana Cichanouská je na dvoudenní návštěvě Česka. Na Pražském hradě se setkala s prezidentem Petrem Pavlem. Sešla se i s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a vystoupila před senátním zahraničně-bezpečnostním výborem. V Událostech, komentářích Cichanouská řekla, že si běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v poslední době tvoří manévrovací prostor a mění rétoriku vůči svým sousedům. „Lukašenko se nesmí poslouchat. Důležité jsou jeho činy a ty ukazují, že je loajální Rusku. (...) Musíme běloruskému lidu neustále připomínat, že jeho místo je v Evropě, ne v Rusku,“ zdůraznila v rozhovoru s Lukášem Dolanským.
O víkendu se oteplí až na 24 stupňů, dál ale bude pršet
Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého bude tepleji hlavně na jihu Moravy.
Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína
Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek či Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na Západ, byla komunistickým režimem perzekvována.
VideoVýbor probíral přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví
Poslanci zdravotního výboru řešili ve středu přesun agendy závislostí a duševního zdraví z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) trval na tom, že změna nebude znamenat propouštění ani finanční ztrátu. K propojování zdravotní i sociální oblasti už podle něj dochází. Zástupci služeb proti přesunu pod ministerstvo protestují, právě i kvůli nejistotě ohledně financování. Nesouhlas s přesunem pak vyjádřili i zástupci lidsko-právních organizací. Opozice mluví o ohrožení dotčených agend. Pracovníci Úřadu vlády, jehož některé agendy mají být převedeny pod různé resorty, zůstávají ve stávkové pohotovosti. V příštích dnech je čeká jednání s jednotlivými ministry – v pátek na ministerstvu práce a sociálních věcí.
Mrázová věří, že novela stavebního zákona projde a centrální úřad vznikne od ledna
Ve čtvrtek má sněmovna opět projednávat v rámci druhého čtení novelu stavebního zákona. O jejím obsahu a odhadovaném průběhu schvalování hovořila v pořadu Interview ČT24 ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Soudí, že novela zřejmě nenabude účinnosti k 1. červenci, jak se původně předpokládalo, ale požádá kolegy, aby se tak stalo co nejdříve. K první etapě změn a vzniku centrálního Úřadu rozvoje území by mělo dojít od počátku roku 2027, řekla ministryně moderátorovi Jiřímu Václavkovi.
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