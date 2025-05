Beatnik Ginsberg se stal v Praze králem majálesu, pro StB byl ale chroustem

Pobyt amerického básníka Allena Ginsberga v Praze na jaře 1965 poznamenal nejen jeho samotného, ale také českou kulturu. Od této návštěvy uplynulo šedesát let – a byla to skutečně jízda jako na tobogánu, nahoru i dolů, oslavování oficiální i neoficiální, obdiv, volba králem majálesu, komunistická i prezidentská zášť, zájem StB a nakonec vyhoštění.

Malíř Karel Chaba byl ve své vzpomínce naopak rezervovanější. „Ginsberg přišel do Violy, v bílých teniskách, byl to takový voškubaný kluk. Nebyl moc velký a pobíhal tam. Byla tam generace kolem dvaceti a intelektuálové nekomunisti,“ popisoval s tím, že všichni za ním „chodili jako troubové“.

Pro již zmíněnou Čerepkovou to bylo něco jako zjevení. „Vidět amerického básníka na vlastní oči. Neušlo nám nic. Přijel v zimě a chodil v teniskách. Všichni ho napodobovali a vyšli do sněhu ve zbrusu nových teniskách. S Inkou Machálkovou jsme ho vzaly k Novákům, aby ochutnal české jídlo. České knedlíky mu nechutnaly, dloubal se v tom.“

Protesty nepomáhaly, a tak nastoupil do letadla TU-134, jež mělo na boku nápis Československé aerolinie a mířilo, s mezipřistáním v Kanadě, do Prahy.

Abychom se ale dostali do únorové Violy, musíme zaletět až na Kubu. Právě tam byl totiž Ginsberg koncem roku 1964 pozván kubánským ministerstvem kultury, aby se účastnil spisovatelské konference. Básník pozvání rád přijal, byť to nebylo tak snadné. Americké úřady mu odmítaly kvůli sankcím udělit povolení, po hrozbě žalobou ho ale získal.

To bylo 3. března 1965. V té době také Ginsberg nadšeně popisoval v dopise svému otci, „že všichni zde obdivují beatniky & je zde celá generace pražských teenagerů, co poslouchají jazz & nosí dlouhé vlasy & říkají, že kašlou na komunismus & čtou mé Kvílení... a já se tu courám s partami mlaďochů & účastním se orgií & pak se ženu na Svaz spisovatelů & dělám přednášky...“

Měl připravenou půdu – básně nejen jeho, ale i dalších protagonistů beat generation vycházely v kvalitních překladech Jana Zábrany, a to jak časopisecky, tak knižně, již zmíněná Viola je měla od svého otevření v roce 1963 na programu, zvláště mladí lidé je tak opravdu znali a žili jimi. Tehdy docházelo ve veřejném životě i v kultuře k mírnému, ale opravdu mírnému uvolňování poměrů, byť právě na kauze Ginsberg se záhy ukázalo, jak je to vše pouhé zdání.

A jak vyprávěl dál, „prvního máje přišli do hotelu studenti, posadili mě na korbu náklaďáku, nasadili mi zlatě nabarvenou papírovou korunu a provezli mě městem až do Fučíkárny“. Tedy Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešního Výstaviště Praha.

„Ale kdepak, je to jen studentská oslava, od vpádu nacistů ji neměli a v posledních několika letech byly nějaké studentské protesty, aby mohli slavit majáles, a ten rok to povolení dostali,“ vzpomínal Ginsberg při natáčení zmíněného dokumentu na Škvoreckého ujišťování.

Ještě v den návratu z cest Ginsberga oslovil Škvorecký s nabídkou, zdali by se nechtěl jako kandidát ČVUT účastnit volby krále majálesu. Ginsberg, s čerstvou zkušeností s Castrovou tajnou policií, se opatrně ptal, zdali to není něco politického.

Do Prahy se vrátil 30. dubna, a jak vzpomínal pro dokument ČT, „bylo to přesně v den, kdy mě J. Edgar Hoover, šéf FBI, dal na seznam nebezpečných jedinců, abych byl sledován jako osoba podezřelá z něčeho proti Americe“. Nevěděl ovšem, že v tu dobu se již o něj zajímala i československá StB, která na něj založila svazek s krycím jménem Chroust. Příkaz přišel podle všeho z nejvyšších míst, tedy od prezidenta Antonína Novotného.

To ale mělo brzy skončit. Ještě mezitím si básník udělal delší výlet, nejdříve se vlakem vypravil do Moskvy, kde nejen že navštívil svého bratrance, ale také se sešel se sovětskými básníky Jevgenijem Jevtušenkem a Andrejem Vozněsenským. Četli si vzájemně své básně, hlavně Jevtušenko se ale hovoru o sovětské realitě vyhýbal.

Pohoršení znamenalo to, že si onen muž, Allen Ginsberg, prozpěvoval a doprovázel se na malé tibetské činely. „Po naložení neznámého muže přistoupil k našemu služebnímu vozidlu občan a požádal nás, abychom muže převezli do záchytné stanice a ponechali ho zde do rána. Jednalo se pravděpodobně o příslušníka ministerstva vnitra.“

Provést úkon E-4, žádala StB

O hlubokém zájmu StB o Ginsberga svědčí i poznámka z 3. května v jedné ze svodek: „7. odbor, poznámka: získat mgf nahrávku, popř. jiný dokument o působení nebo vlivu G., lékař. zprávu. Provést úkon E-4.“ V estébácké hantýrce se jednalo o odposlouchávání telefonu. Z toho všeho i z dalších dokumentů je vidět, že hra byla docela vysoká. Vedle sledování, odposlouchávání a fotografování estébáci Ginsbergovi také ukradli deník.

Ale to nebylo vše, protože v nočních hodinách 5. května došlo k dalšímu incidentu, který dokonce vstoupil do světové literatury.

Jak vzpomínal Ginsberg při natáčení v roce 1994, „jednou mě ve Viole opilo pár chlapů, co určitě museli být tajní, a pak mě nějací přátelé doprovázeli domů a na ulici mě nějaký muž srazil k zemi a řval: ‚Buzerante‘ a ta dvojice, co šla se mnou, tak je vzali se mnou na policii, a po letech, v roce 1990, jsem se dozvěděl, že je tam rozdělili a po tom muži chtěli, aby podepsal, že jsem se s ním chtěl vyspat, a jeho ženu vyslýchali ve druhé místnosti a chtěli, aby podepsala, že jsem se chtěl vyspat s ní. Odmítli to a nic se jim nestalo. Takže to asi musel být nějaký připravený plán.“

Policejní protokoly básníkovu verzi potvrzují. Zvláštní je, že onen tajemný „moralizující“ útočník byl po incidentu propuštěn – ovšem pak se ukázalo, že je v seznamech StB registrován jako agent, a to již od roku 1958. Byl tedy na Ginsberga nasazen a měl jej v typické taktice represivních složek zneklidnit a přimět k rychlému odjezdu z Prahy. Což jen potvrzuje Ginsbergovu domněnku, vyjádřenou i při jeho výslechu a v básni Kral Majales, že šlo o provokatéra. Mimochodem, ten za svůj boxérský výkon tehdy dostal odměnu 500 korun.

Donutili ho odletět, ještě v letadle napsal o majálesu báseň

Aniž by to Ginsberg věděl, jeho dny v Praze již byly sečteny. Když si pro něj 7. května přišli dva tajní, aby s nimi šel na služebnu Veřejné bezpečnosti v Krakovské ulici, že tam mají jeho deník, ještě si myslel, že mu zápisky vrátí, čímž vše skončí a on stejně za týden z Prahy odletí.

V Krakovské mu deník skutečně ukázali, ale nevrátili. Místo toho mu oznámili, ať si sbalí, že se jede na Ruzyň. Pravda, byla kolem toho ještě řada komických detailů, například: ještě v den, kdy seděl Ginsberg v letadle do Londýna, vyšla ve Večerní Praze nadšená recenze jeho recitace Kvílení. Kdo ví, co si její autor říkal, když se o vyhoštění dozvěděl a když se druhý den o Ginsberga ve svém projevu k dvacátému výročí „osvobození“ otřel prezident Antonín Novotný.

Ještě v letadle do Londýna napsal Ginsberg báseň Kral Majales, v níž popsal své zážitky z bolševické Prahy a již až do smrti s oblibou recitoval, ostatně, v roce 1989 ji nahrál na album The Lion For Real. V Londýně se okamžitě v hotelu sešel jak s hochy z The Beatles, tak s Bobem Dylanem, který v místních docích natáčel klip, v němž si básník také zahrál.

Očernění v novinách

A co se dál dělo v „postginsbergovské“ Praze? Následovalo ticho po bitvě, ukončené v sobotu 16. května, kdy vyšel v Mladé frontě nepodepsaný celostránkový článek Proč byl americký básník vyhoštěn z Československa. V typickém režimním newspeaku shrnoval vše, co Ginsberg provedl – alkoholismus, narkomanie, sexuální perverze, opovrhování československými představiteli, kažení naší mládeže...