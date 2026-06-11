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Ve čtvrtek večer začíná fotbalové mistrovství světa, které letos hostí trojice zemí – Mexiko, Spojené státy a Kanada. V pátek brzy ráno do turnaje vstoupí také česká reprezentace. Do dějišť šampionátu se podle ředitele konzulárního odboru z ministerstva zahraničí Pavla Peška chystají řádově tisíce českých fanoušků. Zdůraznil také registraci do cestovatelského systému Drozd. V případě nenadálé události je podle něj resort schopen posílat varování, doporučení a možnosti řešení dané situace. Pro zastupitelský úřad Česka ve Washingtonu i Los Angeles jsou podle Peška na cestě konzulární výpomoci, v případě Mexika budou konzulové přítomni jak v Guadalajaře, Mexiko City i Los Angeles.