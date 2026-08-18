Při střelbě ve škole na Filipínách zemřel student i útočník, uvedly úřady

Při střelbě ve škole na jihu Filipín v úterý zemřeli dva studenti. Jedním z nich byl útočník, který po činu spáchal sebevraždu. Informovaly o tom agentury s odvoláním na místní úřady. Jde o druhý podobný incident v zemi za méně než dva měsíce.
Střelba se odehrála ve škole přidružené k soukromé univerzitě Ateneo de Zamboanga ve městě Zamboanga. Podle předběžné policejní zprávy přinesl útočník, žák devátého ročníku, do školního areálu pistoli a pušku a poté začal střílet ve třídách.
Starosta města Khymer Adan Olaso místním médiím řekl, že útočník nejprve vystřelil na učitele, kterého zřejmě nezasáhl, a poté v jiné učebně postřelil studenta, jenž následně zraněním podlehl. Vyšetřovatelé rovněž prověřují možnost, že střelec svůj čin vysílal na internetu.
Ředitel církevní školy Ernald Andal následně potvrdil, že nebezpečí další střelby již nehrozí. Podle informací, které poskytl agentuře Reuters, nebyli hlášeni žádní další mrtví ani zranění. Předchozí agenturní zprávy přitom uváděly dva zraněné. „Nechceme, aby k něčemu takovému docházelo. Naší prioritou je bezpečnost všech studentů,“ uvedl Andal.
Televizní stanice ANC mezitím odvysílala záběry studentů a rodičů shromážděných před branami školy, u nichž byli přítomni také ozbrojení policisté a vojáci. Na místo dorazili rovněž kriminalisté. Pětipatrová školní budova stojí v osmihektarovém areálu, který slouží žákům základní školy a nižších ročníků střední školy.
Střelby ve školách jsou na Filipínách poměrně vzácné, připomíná Reuters. Země má relativně přísná pravidla pro držení zbraní, která zahrnují prověřování žadatelů i povinné psychologické vyšetření. V oběhu však nadále zůstávají nelegálně držené zbraně.
Jde přitom o druhý podobný incident v zemi za méně než dva měsíce. V červnu dva studenti zaútočili ve veřejné střední škole ve městě Tacloban, kde zastřelili nejméně tři spolužáky a přibližně dvacet dalších zranili. Úterní střelba se navíc odehrála necelých deset dní po podobném útoku ve škole na předměstí thajského Bangkoku.