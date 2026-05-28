Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, DPA, APA

Soud ve Vídni poslal na 15 let do vězení jednadvacetiletého Rakušana Berana A. za plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky.

Beran A. se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto, informovala agentura AP. V plánu měl zaútočit nožem a výbušným zařízením před stadionem Ernsta Happela, kde se měl koncert konat. Jeho plány však překazily rakouské úřady. V době zatčení měl u sebe jednadvacetiletý Rakušan téměř hotovou šrapnelovou bombu.

Swiftová měla na stadionu Ernsta Happela naplánovaná tři vystoupení. Všechny tři koncerty ve Vídni však byly z preventivních důvodů zrušeny, protože podle úřadů byla úroveň hrozby velmi vysoká.

Kontakt s Islámským státem

Beran A. údajně před plánovaným útokem navazoval kontakty s členy Islámského státu. Podle státních zástupců spolu diskutovali o nákupu zbraní a výrobě bomb. Sám obžalovaný se pak ve dnech před vystoupením pokoušel zbraně nelegálně opatřit a teroristické organizaci přísahal věrnost.

Spolu s Rakušanem stanul před soudem i slovenský občan žijící ve Vídni Arda K., který se sice podle vyšetřovatelů na přípravě útoku na koncert nepodílel, společně ale vytvořili teroristickou buňku. Rakušan i Slovák se před soudem částečně přiznali již před dvěma týdny.

Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útok nožem v Mekce a který je nyní vězněn v Saúdské Arábii, kde mu podle médií hrozí trest smrti. Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swiftové, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec takový útok podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.

Aktuálně z rubriky Svět

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.
VideoSmotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becal'el Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské beduínské vesnice Chán al-Ahmar na Západním břehu Jordánu. Ta leží v poušti mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem, na území, o které vedou Izraelci s Palestinci letitý spor. Na příkaz reagoval například ministr palestinské autonomie Muajád Šabán: „Všichni Palestinci by měli přijít do těchto ohrožených vesnic, aby je zachránili. Jedině diplomatický a mezinárodní tlak zastaví toto rozhodnutí.“ Není to poprvé, kdy Izrael plánuje demolici vesnice. Považuje její rozrůstání za skrytou snahu Palestinců zabírat novou půdu na větším ze dvou palestinských území.
AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílaném v jedné z místních televizí. Izrael momentálně podle Netanjahua ovládá 60 procent tohoto palestinského území. To je více, než předpokládala dohoda o příměří z loňského října.
Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie ve čtvrtek vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii či Španělsko, informovala agentura AFP.
EU finálně schválila sankce proti násilným židovským osadníkům a Hamásu

Členské státy EU ve čtvrtek formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu a rovněž vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na aktuální schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu, Česko zastupoval Karel Havlíček (ANO).
Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou. Rozhodnutí EK však uvítal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza, dle nějž by měly proti Temu zakročit i české úřady.
Počet mladých Britů mimo práci i školu může prudce vzrůst, varuje zpráva

Zpráva bývalého labouristického ministra zdravotnictví Alana Milburna varuje před prudkým nárůstem počtu mladých Britů, kteří nepracují, nestudují ani se nepřipravují na povolání. Podle dokumentu zveřejněného 28. května by počet takzvaných NEETs ve věku 16 až 24 let mohl do roku 2031 přesáhnout 1,25 milionu, což v Británii vyvolává obavy ze „ztracené generace“. Informuje o tom londýnský zpravodaj ERTNews.
