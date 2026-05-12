Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz veřejné funkce


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání veřejné funkce potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.

„Odvolací soud upravil výši trestu a jeho formu, když dospěl k závěru, že postačí mírnější sankce, zejména peněžitý trest a zákaz činnosti na stanovenou dobu,“ uvedl soudce Aleš Holík.

Původně měla podle orlickoústeckého soudu starostka zaplatit pokutu čtvrt milionu a vyslechla si podmíněný trest dva a půl roku vězení. Kajsrlíková v úterý zopakovala, že je nevinná a že nenastala žádná finanční újma a všechny probírané projekty obec dokončila. „Starostům se nedivím, že nejdou do dotací,“ prohlásila. Dodržet všechny dotační termíny a podmínky je podle ní složité. „Všechno jsme dělali pro obec,“ dodal místostarosta Aleš Sloup.

Musí opustit funkci starostky

Kvůli rozhodnutí soudu, které je pravomocné, bude muset Kajsrlíková funkci starostky opustit. Na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde pracovala předtím jako referentka, se také vrátit nemůže, protože je to také veřejná funkce. Krajský soud rozhodl ve třech bodech, čtvrtý vrátil k projednání okresnímu soudu. Soud sice zmírnil trest, ale potvrdil předešlá rozhodnutí, že šlo o zneužití pravomoci úřední osoby, dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Starostka v roce 2020 požádala o krajskou dotaci na veřejné osvětlení, kterou použila na jiné opravy, a kraji předložila faktury za práce a materiál, které podle obžaloby neodpovídaly skutečnosti. „Kraj nás vyzval, ať dotaci vrátíme, preventivně jsme to udělali,“ řekla nyní Kajsrlíková.

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá
Obec také čerpala 147 tisíc na naučnou stezku, hotovou ji měla mít do poloviny roku 2023. To ale nestihla a přesto si nechala proplatit fakturu na informační panely, herní prvky a grafiku. Veřejné osvětlení i zmiňovanou stezku obec vybudovala. Jen později, než bylo podmínkou pro dotaci, podotkla starostka.

Kajsrlíková také podle spisu bez souhlasu zastupitelstva uzavřela v září 2020 s místostarostou pracovní dohodu na pozici projektového manažera a nechala mu vyplácet měsíční odměnu. Takovou smlouvu přitom musí schválit zastupitelé obce.

Kontrola později označila dohodu za neplatnou. „Zastupitelé jednotně stojí za starostkou,“ řekl místostarosta Sloup. Dobříkov má pětičlenné zastupitelstvo. Tuto část sporu odvolací soud vrátil okresnímu soudu k dalšímu projednání.

Aktuálně z rubriky Regiony

Policie navrhla zastavit stíhání učitelky v případu chemického pokusu

Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie předala případ státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Obvinila ji z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
před 2 mminutami

Průzkum: Pražané kritizují dopravní zácpy či parkování, s MHD jsou spokojeni

Devět z deseti Pražanů kritizuje situaci na silnicích ve městě. Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute. Většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především MHD, se kterou jsou spokojeni. Situaci na silnicích by řešili hlavně posilováním infrastruktury. Vedení města zároveň zvažuje zdražení jízdného v MHD i parkovného.
před 11 mminutami

Hasiči postrádají dostatek nádrží v Českém Švýcarsku pro hašení velkých požárů

Nádrže s vodou, které jsou rozmístěné v Národním parku České Švýcarsko, podle hasičů nestačí pro zásahy u rozsáhlých požárů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček uvedl, že během jediného dne potřebovaly vrtulníky více než milion litrů vody. Správa parku připomíná, že místní zdroje jsou určené hlavně pro rychlé hašení menších ohnisek. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) svolá expertní skupinu, která se bude koncepcí požární ochrany v parku zabývat.
před 26 mminutami

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
11:32Aktualizovánopřed 34 mminutami

Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
před 1 hhodinou

VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
před 4 hhodinami

Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
před 4 hhodinami
