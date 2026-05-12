Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz veřejné funkce

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání veřejné funkce potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
„Odvolací soud upravil výši trestu a jeho formu, když dospěl k závěru, že postačí mírnější sankce, zejména peněžitý trest a zákaz činnosti na stanovenou dobu,“ uvedl soudce Aleš Holík.
Původně měla podle orlickoústeckého soudu starostka zaplatit pokutu čtvrt milionu a vyslechla si podmíněný trest dva a půl roku vězení. Kajsrlíková v úterý zopakovala, že je nevinná a že nenastala žádná finanční újma a všechny probírané projekty obec dokončila. „Starostům se nedivím, že nejdou do dotací,“ prohlásila. Dodržet všechny dotační termíny a podmínky je podle ní složité. „Všechno jsme dělali pro obec,“ dodal místostarosta Aleš Sloup.
Musí opustit funkci starostky
Kvůli rozhodnutí soudu, které je pravomocné, bude muset Kajsrlíková funkci starostky opustit. Na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde pracovala předtím jako referentka, se také vrátit nemůže, protože je to také veřejná funkce. Krajský soud rozhodl ve třech bodech, čtvrtý vrátil k projednání okresnímu soudu. Soud sice zmírnil trest, ale potvrdil předešlá rozhodnutí, že šlo o zneužití pravomoci úřední osoby, dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Starostka v roce 2020 požádala o krajskou dotaci na veřejné osvětlení, kterou použila na jiné opravy, a kraji předložila faktury za práce a materiál, které podle obžaloby neodpovídaly skutečnosti. „Kraj nás vyzval, ať dotaci vrátíme, preventivně jsme to udělali,“ řekla nyní Kajsrlíková.
Obec také čerpala 147 tisíc na naučnou stezku, hotovou ji měla mít do poloviny roku 2023. To ale nestihla a přesto si nechala proplatit fakturu na informační panely, herní prvky a grafiku. Veřejné osvětlení i zmiňovanou stezku obec vybudovala. Jen později, než bylo podmínkou pro dotaci, podotkla starostka.
Kajsrlíková také podle spisu bez souhlasu zastupitelstva uzavřela v září 2020 s místostarostou pracovní dohodu na pozici projektového manažera a nechala mu vyplácet měsíční odměnu. Takovou smlouvu přitom musí schválit zastupitelé obce.
Kontrola později označila dohodu za neplatnou. „Zastupitelé jednotně stojí za starostkou,“ řekl místostarosta Sloup. Dobříkov má pětičlenné zastupitelstvo. Tuto část sporu odvolací soud vrátil okresnímu soudu k dalšímu projednání.