Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
Obžalovaná starostka spáchala přečin zneužití pravomoci úřední osoby, padělání a pozměnění veřejné listiny, dotačního podvodu a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Podle verdiktu vyplatila Kajsrlíková místostarostovi 262 tisíc korun bez souhlasu zastupitelů – podstatně změněný zápis z jednání použila jako pravý. Nepravdivými fakturami od řemeslníků pak doložila využití dotace. Kajsrlíková si stojí za tím, že nic neprovedla.
Pochybnosti o hospodaření
Obec dostala od hejtmanství dotaci 110 tisíc korun na veřejné osvětlení, podle soudu ji ale použila jinak. „Prověřujeme, zda osoba, tedy statutární zástupce obce, proti které je vedeno trestní stíhání, je osobou oprávněnou podat žádost o krajskou dotaci,“ uvedl mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje Dominik Barták.
Starostka se odvolala, případ nyní projedná krajský soud. Kvůli pochybnostem o hospodaření vyzvalo loni přes 180 místních starostku k rezignaci – ta to odmítla.
„V rozsudku je povinnost náhrady škody a v případě pravomocného rozhodnutí i zákaz činnosti ve funkci starostky na čtyři roky. Obce ale přistupují k odvolání z funkce ihned,“ informoval právník Jan Šťastný.