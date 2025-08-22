Pražští policisté obvinili 34 lidí z podvodu s dotacemi v době covidu se škodou 27 milionů korun. Dalších 66 milionů se obviněným získat nepodařilo. Hlavními organizátory byli podle vyšetřovatelů čtyři lidé, kteří za pomoci takzvaných bílých koní podávali žádosti v dotačním programu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jehož cílem bylo kompenzovat podnikatelům pokles příjmů v důsledku proticovidových opatření.
Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi
Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů podala během osmi měsíců více než 50 žádostí. „Prakticky vše fungovalo tak, že organizátoři jménem bílých koní či jejich většinou účelově pořízených s. r. o. (společností s ručením omezeným) zažádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli covidu,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová. Za dotační podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí hlavním aktérům až deset let vězení.
Jeden z žadatelů vykonávající malířské práce například v žádosti podle policistů vykázal za dva měsíce smyšlené výdaje přes 3,5 milionu korun a příjem 22 tisíc korun, za což požadoval kompenzaci zhruba dva miliony korun.
Většina firem reálně nevykonávala činnost
Další žadatel podnikající v autodopravě podle vyšetřovatelů vykazoval pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. „Zažádáno bylo i za řadu firem, přičemž většina reálně nevykonávala žádnou činnost,“ doplnila Kropáčová.
Peníze se pak členové organizované skupiny pokoušeli ve spolupráci s dalšími lidmi vyvést. „Právě díky dobré práci policistů z odboru hospodářské kriminality se podařilo zajistit část finančních prostředků, které byly v rámci dotace vyplaceny, ale stále zůstaly ještě na účtech podezřelých,“ uvedla Kropáčová. Kriminalistům se podařilo zajistit i nemovitost, kterou obvinění zakoupili v jednom z přímořských států.
Na podezřelé jednání upozornil kriminalisty v roce 2021 Finanční analytický úřad. Čtyři obviněné, které policisté považují za hlavní organizátory, původně poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Nadřízený soud je ale následně propustil.