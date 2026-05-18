„Demokracie je silná, když má osobnosti, které respektují právní stát. (...) Americký prezident Donald Trump nerespektuje právní stát, vyhrožuje soudcům, napadá novináře a porušuje některé zákony,“ uvedl v Duelu ČT24 předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (za ODS a TOP 09). „Chování prezidenta USA Donalda Trumpa také není můj šálek, ale to bychom měli americkou demokracii za hodně slabou, pokud bychom se obávali, že by jedna administrativa Donalda Trumpa tuto demokracii zničila,“ uvedl exministr zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Tématem Duelu ČT24 bylo také setkání čínského a amerického prezidenta, Benešovy dekrety a spor prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) o účast na summitu NATO. Pořadem provázel Jiří Václavek.
Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál
Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších dvanáct obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků, uvedl Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění
Bývalý poslanec Dominik Feri u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu Trumpa v Číně
Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o setkání amerického a čínského prezidenta, nákaze hantavirem, fanouškovských nepokojích na fotbale a navrácení lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Pozvání přijali komentátor webu Seznam Zprávy Jindřich Šídlo, spisovatel a scenárista Radek John, biochemik Jan Konvalinka, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno a redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy
Víno, to byl krycí název pro úplatky a platby za sázky ve fotbalové kauze, kterou od března vyšetřují kriminalisté. Nová zjištění ČT ukazují, jak přesně fungovala organizovaná skupina, která v českém fotbale manipulovala zápasy. V současné době je stíháno 32 lidí. Dlouhodobě se rozplétání korupční aféry věnují Reportéři ČT, kteří na červen připravují rozsáhlý materiál.
MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy
Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
VideoKonflikt na Blízkém východě zdražuje plastové obalové materiály
Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou, která není zcela soběstačná z hlediska výroby, ať už jde o polyethylen, či polypropylen, jež se především používají pro obalové materiály. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům, kvůli úsporám i ekologii. Úplné nahrazení ale v nejbližší době zatím reálné není. A tak se na dodávky například oblíbené strečové fólie čeká mnohem déle než dříve.
ŘSD i Správa železnic chtějí příští rok o miliardy víc
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic chtějí pro rok 2027 víc finančních prostředků než letos, aby mohly pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o třicet až pětatřicet nových kilometrů. Letos ŘSD plánuje zprovoznit téměř čtyřicet kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších jednadvacet kilometrů silnic první třídy.
