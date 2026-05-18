Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů korun) na kauci a byl propuštěn z vazební věznice. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to oznámila ukrajinská média. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
„Jermak byl propuštěn z vazební věznice. V soukromé, placené cele, jak sám prohlásil, strávil dva dny. Kdo za něj zaplatil kauci ve výši 140 milionů hřiven, údajně netuší, ale že se peníze nashromáždí tak rychle, prý nečekal,“ uvedla na síti X zpravodajka ČT Darja Stomatová.
Soud podle agentury Interfax-Ukrajina uvedl, že k pondělnímu ránu byla kauce složena v plné výši.
Na kauci přišlo asi dvě stě plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal server Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje. Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin serveru řekl, že jede svého klienta převzít.
Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, napsal server RBK-Ukrajina.
Exšéf prezidentské kanceláře vinu odmítá
Bývalý šéf prezidentské kanceláře je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun). Vinu odmítá.
V případě odsouzení hrozí Jermakovi až dvanáct let vězení. Byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až patnáct procent z ceny kontraktu.