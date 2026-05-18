Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci


18. 5. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů korun) na kauci a byl propuštěn z vazební věznice. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to oznámila ukrajinská média. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.

„Jermak byl propuštěn z vazební věznice. V soukromé, placené cele, jak sám prohlásil, strávil dva dny. Kdo za něj zaplatil kauci ve výši 140 milionů hřiven, údajně netuší, ale že se peníze nashromáždí tak rychle, prý nečekal,“ uvedla na síti X zpravodajka ČT Darja Stomatová.

Soud podle agentury Interfax-Ukrajina uvedl, že k pondělnímu ránu byla kauce složena v plné výši.

Na kauci přišlo asi dvě stě plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal server Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje. Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin serveru řekl, že jede svého klienta převzít.

Ukrajinský soud poslal exšéfa prezidentské kanceláře Jermaka do vazby
Andrij Jermak u soudu v Kyjevě (12. května 2026)

Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, napsal server RBK-Ukrajina.

Exšéf prezidentské kanceláře vinu odmítá

Bývalý šéf prezidentské kanceláře je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun). Vinu odmítá.

V případě odsouzení hrozí Jermakovi až dvanáct let vězení. Byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až patnáct procent z ceny kontraktu.

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval
Bývalý vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak

Výběr redakce

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

10:27Aktualizovánopřed 3 mminutami
Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění

Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění

10:47Aktualizovánopřed 6 mminutami
Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i severokorejskou loď

Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i severokorejskou loď

08:41Aktualizovánopřed 16 mminutami
Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

09:59Aktualizovánopřed 20 mminutami
Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

08:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

před 3 hhodinami
Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

před 3 hhodinami
Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

06:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i severokorejskou loď

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zranění hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž obchodní loď severokorejské firmy v Černém moři. Podle Moskvy útočily v noci také ukrajinské drony.
08:41Aktualizovánopřed 16 mminutami

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů korun) na kauci a byl propuštěn z vazební věznice. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to oznámila ukrajinská média. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
09:59Aktualizovánopřed 20 mminutami

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místě jsou záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
před 3 hhodinami

Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělí zveřejněné zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AmI).
02:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Přibývá ruských turistů v Evropě

Ruských turistů v zemích Evropské unie znovu přibývá, navzdory tomu, že Moskva pokračuje v agresi proti Ukrajině a sankce stále platí. Vydávání schengenských víz ale Brusel zcela nezakázal, pouze pravidla zpřísnil. Loni doklad dostalo 620 tisíc Rusů, to je o desetinu víc než v roce 2024. Mezi jejich nejčastější destinace patří například Pyrenejský poloostrov.
před 4 hhodinami

Kvůli bombě z druhé světové války se evakuovalo ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Odpoledne byla bomba zneškodněna, obyvatelé se pak mohli vrátit do svých domovů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast, potvrdil ho i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo. Ruské telegramové kanály a ukrajinská SBU uvádějí, že zasaženy byly průmyslové podniky s vazbami na armádu. Ukrajinské úřady také informují o ruských úderech a uvádějí zraněné.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

„Krátí se čas.“ Trump znovu pohrozil Íránu zničením

Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
před 14 hhodinami
Načítání...