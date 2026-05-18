Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat, uvedlo ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul.

Podle ministerstva země, na jejímž pobřeží Timmy několikrát uvázl, je velryba mrtvá přinejmenším týden, pravděpodobně ale déle. Musela tedy uhynout krátce poté, co ji skupina dobrovolníků vypustila do vod úžiny Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Stadium rozkladu převoz těla ani jeho odborné zkoumání neumožňují.

Nyní leží mršina u pobřeží Anholtu, na fotografiích a videích z místa je vidět, že slouží jako zdroj potravy pro mořské ptáky, ale také jako atrakce pro místní a turisty. Někteří lidé dokonce o víkendu na mrtvou velrybu lezli, aby se na ní vyfotili. Dánské úřady ale varují, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože nahromaděné plyny vznikající při rozkladu mohou explodovat. Lidé se také mohou podle nich nakazit nemocí přenosnou na člověka.

Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady
Velryba Timmy na snímku z 23. dubna 2026, kdy se uvázlá nacházela na mělčině v Baltském moři

Zemské ministerstvo Meklenburska – Předního Pomořanska rovněž uvedlo, že se pokouší získat sledovací zařízení, které se na mrtvém keporkakovi našlo, aby mohlo vyhodnotit uložená data. Možná tak podle něj půjde zjistit, jak dlouho zvíře po transportu z Baltského do Severního moře ještě žilo. Nález sledovacího zařízení znamenal o víkendu definitivní potvrzení, že je velryba vyplavená u Anholtu skutečně zvíře zvané Timmy.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.

Úřady pokusy o záchranu velryby v dubnu vzdaly, soukromá iniciativa financovaná dvěma milionáři ale nakonec zorganizovala akci, při které ji dobrovolníci převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba převoz nepřežije.

Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho
Nakládání keporkaka před cestou do Severního moře (28. dubna 2026)

Výběr redakce

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

13:20Aktualizovánopřed 2 mminutami
Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

10:47Aktualizovánopřed 4 mminutami
Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

15:49Aktualizovánopřed 9 mminutami
Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

14:15Aktualizovánopřed 30 mminutami
Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

před 1 hhodinou
Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

před 1 hhodinou
Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

před 2 hhodinami
Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

08:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
15:49Aktualizovánopřed 9 mminutami

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat, uvedlo ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul.
před 1 hhodinou

Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26 procent méně lidí ve srovnání s rokem 2024, vyplývá z nejnovější zprávy Evropské komise o stavu Schengenu. Podle ní se rovněž podařilo docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat v EU. Míra návratů dosáhla hodnoty 28 procent, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let.
před 1 hhodinou

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících, informují tiskové agentury. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit šest týdnů. Loď čeká důkladná dezinfekce.
před 2 hhodinami

Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
před 2 hhodinami

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zraněné hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž obchodní loď s čínskou posádkou v Černém moři. Ruské úřady informovaly o dvou mrtvých, které podle nich zabil ukrajinský dron.
08:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Musíte odejít! A odejdete,“ vzkázal Magyar prezidentovi, jenž odejít odmítá

Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána.
před 3 hhodinami

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů korun) na kauci a byl propuštěn z vazební věznice. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to oznámila ukrajinská média. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
09:59Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...