Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat, uvedlo ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul.
Podle ministerstva země, na jejímž pobřeží Timmy několikrát uvázl, je velryba mrtvá přinejmenším týden, pravděpodobně ale déle. Musela tedy uhynout krátce poté, co ji skupina dobrovolníků vypustila do vod úžiny Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Stadium rozkladu převoz těla ani jeho odborné zkoumání neumožňují.
Nyní leží mršina u pobřeží Anholtu, na fotografiích a videích z místa je vidět, že slouží jako zdroj potravy pro mořské ptáky, ale také jako atrakce pro místní a turisty. Někteří lidé dokonce o víkendu na mrtvou velrybu lezli, aby se na ní vyfotili. Dánské úřady ale varují, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože nahromaděné plyny vznikající při rozkladu mohou explodovat. Lidé se také mohou podle nich nakazit nemocí přenosnou na člověka.
Zemské ministerstvo Meklenburska – Předního Pomořanska rovněž uvedlo, že se pokouší získat sledovací zařízení, které se na mrtvém keporkakovi našlo, aby mohlo vyhodnotit uložená data. Možná tak podle něj půjde zjistit, jak dlouho zvíře po transportu z Baltského do Severního moře ještě žilo. Nález sledovacího zařízení znamenal o víkendu definitivní potvrzení, že je velryba vyplavená u Anholtu skutečně zvíře zvané Timmy.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.
Úřady pokusy o záchranu velryby v dubnu vzdaly, soukromá iniciativa financovaná dvěma milionáři ale nakonec zorganizovala akci, při které ji dobrovolníci převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba převoz nepřežije.