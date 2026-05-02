Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho

Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi sedmdesát kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak. Nejistý osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Velryba z člunu vyplavala okolo 08:45 SELČ a zatím plave sama a tím správným směrem, řekla agentuře AFP Karin Walterová-Mommertová ze záchranné iniciativy. Kytovec, kterému je čtyři až šest let, je ve špatném zdravotním stavu.
Podle serveru německého deníku Bild se po vypuštění vynořil u jedné z tažných lodí, vydechl a zase se potopil. Má na sobě GPS vysílač, díky kterému mohou záchranáři sledovat jeho polohu. Tyto informace ovšem nejsou veřejně dostupné.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a Timmy mohl vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstával na mělčině a soukromá záchranná iniciativa nakonec přistoupila k jeho odtažení na volné moře ve člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit.
Keporkak je stále podle odborníků v ohrožení
Vypuštění keporkaka ještě neznamená, že je zachráněný, podotýká DPA. Po dlouhé době, kterou strávil na mělčině, není jasné, zda dokáže normálně plavat a potápět se. V tlamě má kusy sítí, a tak se také nedá s určitostí říct, zda dokáže přijímat potravu.
„O záchraně bude možné mluvit teprve tehdy, když bude velryba zpátky v severním Atlantiku a udrží se dlouhodobě naživu, až se jí zcela zahojí kůže, bude samostatně vyhledávat potravu, přibere na váze a bude se chovat tak, jak to odpovídá její přirozenosti,“ uvedla organizace na ochranu zvířat Whale and Dolphin Conservation (WDC).
Odborníci jsou ohledně šancí Timmyho na dlouhodobé přežití skeptičtí. Může se podle nich také stát, že zesláblý kytovec znovu cíleně připlave k pobřeží.
Dánské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že uvázlí mořští savci se z principu nezachraňují. Jde o „přirozeně se vyskytující jev“ a velryby by všeobecně neměly být „rušeny a zachraňovány pomocí různých lidských zásahů“.