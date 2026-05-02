Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho


2. 5. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi sedmdesát kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak. Nejistý osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.

Velryba z člunu vyplavala okolo 08:45 SELČ a zatím plave sama a tím správným směrem, řekla agentuře AFP Karin Walterová-Mommertová ze záchranné iniciativy. Kytovec, kterému je čtyři až šest let, je ve špatném zdravotním stavu.

Podle serveru německého deníku Bild se po vypuštění vynořil u jedné z tažných lodí, vydechl a zase se potopil. Má na sobě GPS vysílač, díky kterému mohou záchranáři sledovat jeho polohu. Tyto informace ovšem nejsou veřejně dostupné.

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska
Záchrana keporkaka uvázlého u německého pobřeží

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a Timmy mohl vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstával na mělčině a soukromá záchranná iniciativa nakonec přistoupila k jeho odtažení na volné moře ve člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit.

Keporkak je stále podle odborníků v ohrožení

Vypuštění keporkaka ještě neznamená, že je zachráněný, podotýká DPA. Po dlouhé době, kterou strávil na mělčině, není jasné, zda dokáže normálně plavat a potápět se. V tlamě má kusy sítí, a tak se také nedá s určitostí říct, zda dokáže přijímat potravu.

„O záchraně bude možné mluvit teprve tehdy, když bude velryba zpátky v severním Atlantiku a udrží se dlouhodobě naživu, až se jí zcela zahojí kůže, bude samostatně vyhledávat potravu, přibere na váze a bude se chovat tak, jak to odpovídá její přirozenosti,“ uvedla organizace na ochranu zvířat Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Odborníci jsou ohledně šancí Timmyho na dlouhodobé přežití skeptičtí. Může se podle nich také stát, že zesláblý kytovec znovu cíleně připlave k pobřeží.

Dánské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že uvázlí mořští savci se z principu nezachraňují. Jde o „přirozeně se vyskytující jev“ a velryby by všeobecně neměly být „rušeny a zachraňovány pomocí různých lidských zásahů“.

Velryba na severu Německa znovu uvázla na mělčině
Keporkak poblíž německého pobřeží na snímku z 27. 3. 2026

Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

před 4 hhodinami
Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

před 15 hhodinami
Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů, údery pokračují

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

před 21 hhodinami

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu kritizoval německého kancléře Friedricha Merze.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a sedm zraněných, píše Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média.
před 2 hhodinami

Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve státech, které potraty zakazují.
před 2 hhodinami

AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle ní šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.
před 7 hhodinami

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně tarify vztahovat.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš to řekl portálu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro zemi, která už se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
před 14 hhodinami

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

V desítkách zemí celého světa se v pátek uskutečnily prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté od Paříže přes Jakartu až po Soul na nich dle AP požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky nebo mír. V Turecku policie použila slzný plyn proti prvomájovým shromážděním v Istanbulu. Tamní úřady již dříve zakázaly demonstrace v tento den na náměstí Taksim, kde se často shromáždění odborářů a levicových stran konají.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
