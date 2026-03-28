Velryba na severu Německa znovu uvázla na mělčině

Velryba, která na několik dnů uvázla na mělčině v Baltském moři na severu Německa, než se osvobodila, se dostala do stejné situace v nedalekém zálivu. S odvoláním na organizaci na ochranu přírody Greenpeace to v sobotu napsala agentura DPA.
Zatímco do noci na pátek, kdy se dokázala uvolnit, byla velryba na mělčině u města Timmendorfer Strand, nyní je v zálivu Wismarer Bucht vzdáleném několik desítek kilometrů.
Poprvé velryba uvázla na písčině nedaleko Lübecku zřejmě v noci na pondělí. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, na kterém kytovec ležel.
Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto umožňující keporkakovi samostatně odplavat dál do moře. Zvíře bylo aktivnější než v předchozích dnech a záchranáři se ho navíc snažili povzbudit – troubili, křičeli a bubnovali. Také keporkak vydával hlasité zvuky.
Odborníci ale už po odplutí velryby, jejíž osud vyvolal v Německu obrovský zájem, upozorňovali, že zvíře měřící dvanáct až patnáct metrů ještě nemá vyhráno. Záleží na tom, zda vpluje do Severního moře a pak do Atlantského oceánu, který je jeho domovem.