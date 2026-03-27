Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
Lehmann řekl, že to, že se dvanácti až patnáctimetrový keporkak uvolnil z písčité mělčiny, je jen prvním krokem správným směrem. Keporkak nyní plave v Lübecké zátoce a je otázkou, zda zůstane na otevřeném moři a vpluje do Severního moře a pak do Atlantského oceánu, který je jeho domovem.
Velryba uvázla na písčině nedaleko Lübecku zřejmě v noci na pondělí. V uplynulých dnech všechny pokusy o její vyproštění selhávaly. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odsát zpevněný písek z místa, na kterém kytovec ležel.
Ve čtvrtek ale na místo dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto umožňující keporkakovi samostatně odplavat dál do moře. Zvíře bylo aktivnější než v předchozích dnech a záchranáři se ho ještě večer snažili povzbudit – troubili, křičeli a bubnovali.
Také keporkak vydával hlasité zvuky. Když mu chybělo už jen několik metrů do hlubší vody, musela být záchranná akce s příchodem noci přerušena, uvedl starosta města Timmendorfer Strand Sven Partheil-Böhnke.