Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.

Lehmann řekl, že to, že se dvanácti až patnáctimetrový keporkak uvolnil z písčité mělčiny, je jen prvním krokem správným směrem. Keporkak nyní plave v Lübecké zátoce a je otázkou, zda zůstane na otevřeném moři a vpluje do Severního moře a pak do Atlantského oceánu, který je jeho domovem.

Velryba uvázla na písčině nedaleko Lübecku zřejmě v noci na pondělí. V uplynulých dnech všechny pokusy o její vyproštění selhávaly. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odsát zpevněný písek z místa, na kterém kytovec ležel.

Ve čtvrtek ale na místo dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto umožňující keporkakovi samostatně odplavat dál do moře. Zvíře bylo aktivnější než v předchozích dnech a záchranáři se ho ještě večer snažili povzbudit – troubili, křičeli a bubnovali.

Také keporkak vydával hlasité zvuky. Když mu chybělo už jen několik metrů do hlubší vody, musela být záchranná akce s příchodem noci přerušena, uvedl starosta města Timmendorfer Strand Sven Partheil-Böhnke.

Výběr redakce

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

před 3 hhodinami
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

před 18 hhodinami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
před 32 mminutami

Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
před 1 hhodinou

Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.
před 2 hhodinami

Tajná operace měla „sundat" opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Maďarští novináři rozkryli tajnou operaci, jejímž cílem bylo vyřadit z provozu IT systémy opoziční strany Tisza. IT specialisté, kteří chtěli plán odhalit, se stali terčem policejního vyšetřování, na které podle detektiva tlačila maďarská tajná služba. Ruskem řízení boti mezitím šíří výmysly o údajném atentátu na premiéra Viktora Orbána či o puči, který proti němu prý chystá Ukrajina. To všechno v situaci, kdy Tisza podle posledního průzkumu míří v dubnových volbách k ústavní většině.
před 3 hhodinami

USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa ve válce s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu zároveň v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.
před 6 hhodinami

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na „žádost íránské vlády“ odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
před 10 hhodinami
Načítání...